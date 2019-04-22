回歸後，港人引以為傲嘅「香港速度」成為笑話，大家都睇到，近年凡涉及粵港澳三地嘅大型基建工程，香港延誤超支成例牌菜，港珠澳大橋如是，廣深港高鐵亦如是。至於醜聞爆到比煙花更璀璨嘅港鐵沙中線，呢條千億鐵路，一時被揭「剪筋」，一時被爆「少放工字鐵」，總之問題多到冇辦法理出頭緒。



香港諸事不順，究竟係撞邪定係撞鬼？呢，好似廣深港高鐵香港段，工程質量問題又係多如天上繁星，試運期間隧道滲漏、車輪磨損、列車出軌，而日前嘅暴雨，西九站多處滲漏滴水，又出現「水簾洞」奇景。其實西九站才建成不久，但一落大雨就周圍滴水，真係講多無謂，食多會滯！



事實上，除了「香港速度」隨風而逝，香港的優勢也一去不返，大多數基建除了超支延誤，更淪為豆腐渣工程，認真諷刺！講開又講，位於金鐘的立法會大樓因早年趕工落成，導致多年來不斷出現漏水等問題，兩日前的暴雨，立法會大樓又重見漏水。記得三年前就曾出現假天花漏水，由三樓假天花漏落扶手電梯，再流到地下大堂，縱使未至「飛流直下三千尺」，但室內一簾瀑布，可謂巧奪天工！



仲有呀，將軍澳香港單車館日前在暴雨下亦嚴重漏水。單車運動員李慧詩在社交媒體發放片段，顯示單車館內積水處處，置身館內更要撐傘避雨！阿哥，呢個造價逾十一億元嘅單車館竟然搞成「屋漏偏逢連夜雨」，真係睇見都神傷！康文署就話係火警鐘誤鳴，消防鐘響起時頂上排煙窗便會自動打開，導致雨水灑進館內喎！咁即係上帝開嘅玩笑啦！



去年審計報告猛批康文署管理單車館不善，一三年底場館竣工已滲水，一七年修補後仍有十七處滲水；家陣一場紅雨，單車館又再漏水處處，可見港產官僚永遠「意見接受，態度照舊」，你話有乜辦法唔係「豆腐渣工程，梗有一間喺左近」！