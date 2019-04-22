警方一連七日在元朗區展開「犁庭掃穴」行動，突擊搜查多個非法場所，重挫黑幫氣燄，被捕人士中有三人為假難民。



有元朗區區議員指出，黑幫藉「搵快錢」利誘持行街紙南亞人，參與淋油收數及毆鬥等不法勾當，致南亞幫橫行為非作歹，此為黑幫的慣常手法，而且情況一直未有改善。該區議員續稱，不時會目睹有南亞人入夜後在街頭流連，甚至作奸犯科，影響治安，因此希望警方大規模掃蕩區內黑幫並非「三分鐘熱度」，而是持之以恒，這樣才能徹底改善區內治安。



元朗淪為假難民的集中地，南亞幫派橫行霸道，嚴重影響元朗居民生活，街坊都表示厭惡。有報販稱，區內近年有愈來愈多南亞人，大部分均無所事事流連聚集為非作歹，坦言：「佢哋成日偷嘢！咩都偷！」她促請警方堅持及加強執法，以保障市民的生命財產。



黑社會招攬假難民作奸犯科，假難民搖身一變成為真爛仔，港府照顧他們不但浪費公帑，更嚴重危害本港治安。



筆者一直最憂慮的事情，即假難民被黑社會招攬為非作歹確實發生，如果繼續讓他們留港，只會危害香港社會，遺憾是過去的法庭判例，令港府不能長期羈留干犯刑事案件的假難民。政府應盡快修例，最理想是待他們服刑完畢後，將他們遞解出境，即使不能，也應該將他們羈留，防止他們走出社區，遭黑幫利用鋌而走險，破壞治安。



近年本港黑幫活動中都不乏假難民身影，反映有申請免遣反聲請人士加入黑幫，嚴重影響社會治安。港府必須加大力度清除犯罪團體，切斷假難民與黑幫的聯繫，並以法律制裁犯法的假難民，然後盡快將他們遣返。美國講求人權，亦要違法的非法入境者服刑後立即遞解出境，對此香港應該效法。