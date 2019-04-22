解放軍海軍成立七十周年前夕，大陸官方媒體披露，傳聞已久的海軍陸戰隊已擴編成軍。在美國軍艦頻頻穿越台灣海峽、兩岸關係持續緊張之際，解放軍曝光又一支攻台主力部隊，顯然是針對台海局勢作出的部署，意在警告美台不可輕舉妄動。



據報道，大陸官媒節目日前曝光首艘國產航母第五次海試的畫面，在節目尾聲提及，海軍「兩棲作戰力量由兵種轉向全面發展，陸戰隊擴編成軍，一系列轉型之舉，讓兵種搭配、職能分配更加合理」。有媒體梳理發現，這是軍改後官方首次證實「擴編成軍」，並引述專家指出，擴編根本原因是北京面臨的威脅在不斷增多，但即使擴編，目前也仍隸屬海軍而非獨立軍種。



為何說擴編成軍的海軍陸戰隊將是攻台主力部隊？事實上，前年起，有關海軍陸戰隊將擴編至十萬人的傳聞就在網絡上盛傳，官方雖未透露細節，但從公開報道可見，大批陸軍精銳作戰部隊調整編制轉隸海軍，陸軍原第二十六集團軍第七十七兩棲裝甲旅、東部戰區攻台主力陸軍原第一集團軍第一師、南部戰區駐廣東博羅的一二四師轉隸海軍，三支部隊都是兩棲作戰部隊，且第一師和一二四師原來就是負責台海方向的野戰部隊。



大陸海軍目前僅有兩個海軍陸戰旅，都部署在南部戰區，而將原陸軍兩個兩棲機械化師與一個兩棲裝甲旅劃歸海軍，顯示解放軍將建立完整建制的海軍陸戰隊，並設立陸戰隊司令部，與空降十五軍一起，成為中央軍委直接指揮、可跨區跨境跨洲作戰的快速反應部隊。其實，海軍陸戰隊司令員、政委兩位少將主官前年就曾在媒體上亮相。當時官媒分析指，新亮相的領導班子成員都是少將級別，這似乎從側面證實了解放軍陸戰隊成立軍級單位的說法。一個軍的建制，至少轄有三個師或六個旅，兵力三至四萬人。去年美國智庫曾估計解放軍海軍陸戰隊已擴編至八個旅四萬人。目前看來，以軍級單位建制，數據應較為接近。



前年已擴編成軍，為何現在才證實？主要原因是新組建的陸戰隊需要有戰鬥力，因此必須經過長時間的訓練。海軍陸戰隊的基本使命是兩棲登陸作戰，參與海岸、島嶼防禦和支援作戰，必須具備複雜條件下的生存和戰鬥能力。海軍陸戰隊員必須掌握班組戰術、射擊、潛水、爆破、跳傘、捕俘、擒拿格鬥、駕駛等三十多項專業技能。顯然，大陸官方公開證實擴編成軍，或意味着解放軍海軍陸戰隊已形成戰鬥力。



值得關注的是，美國近期不斷挑戰北京在台灣問題上的紅線，包括提升美台官方關係、一個月內兩次宣布對台售武、軍艦多次穿越台海，美國在台協會更高調公布，其台北機構已有美國海軍陸戰隊駐守。台灣民進黨政府也積極配合，不斷升高兩岸對立情勢。



雖然大陸官方亦清楚台灣當局炒作兩岸關係緊張，主要是拚明年總統選舉選票，但美國的介入卻不能容忍，同時必須防範台海問題進一步升級，因此不排除曝光海軍陸戰隊擴編成軍，就是要警告美台，攻台主力已成軍，若觸動紅線，必然地動山搖。