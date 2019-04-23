神州觀察：安全帽並不安全　老百姓命如草芥

當今中國，官員富人已是特權階層，仗着權勢和金錢在公共服務處處優先，百姓處處殿後，連生產安全上也分等級，官員的生命貴於草民的賤命。



內地網絡近日瘋傳一段視頻，其中可見一名工人手拿兩個安全帽，一個是領導用的紅色安全帽，一個是地盤工人的黃色安全帽，兩者敲打之後黃色的安全帽破碎。連國家應急管理部都看不下去而轉發這段視頻並發問，如果連工人的安全帽都不安全，又怎麼能夠實現生產安全呢？



安全生產重在預防，一旦發生事故，防護工具相當於保護工人生命的最後一道屏障。對於從事危險作業的勞動者而言，一頂堅韌的安全帽是減少傷亡的必需品，絕對不是應付檢查的裝飾品，質量必須有保證。



安全帽如此不堪一擊，存在兩種可能：一是源頭上不合格，一些生產商的安全帽本身就不符合國家標準，流入市場後被生產經營單位採購；再就是建築單位為節約成本，採購劣質安全帽給工人們使用。



劣質安全帽的背後，暴露出的是行業亂象和監管缺失，這也是內地安全事故死亡率高的主因之一。網上搜索可見，最便宜的安全帽只要幾元錢，銷量最高的網店月銷逾二十五萬，銷售者都自稱符合國家標準。幾元錢的頭盔，又如何能保證安全可靠呢？



事實上，內地黑心勞保產品早已氾濫成災，神州大地有哪一個行業不造假？哪一個行業沒有黑心產品？連嬰兒奶粉都有毒，連關乎生命健康的疫苗都不安全，又何況打工仔的安全帽呢？只不過，對於無良商人來說，能夠讓他們發財的官員們，生命安全自然重要。



如果說，以工作區域、工種等劃分，將安全帽分不同顏色，或情有可原，但以領導與工人進行區分，本就有以身份地位為中心和「貴賤有別」的意味，至於普通工人的安全帽和領導的存在重大質量差異，前者不堪一擊，就更不能容忍。生命是平等的，一頂小小的安全帽，就讓人看到普通工人所受的保障是多麼脆弱，領導們則因特殊安全帽的保護顯示出尊貴。再聯想到一些大城市，早前也曾將外來農民工貶為低端人口加以驅逐。可見人有三六九等，在內地早已不再是比喻而已。



「勞動最光榮，勞動者最高尚」，曾經是中國核心價值觀，但改革開放以來，致富最光榮，老闆最高尚，權貴橫掃一切，無數曾經創造中國經濟奇迹、建設一座座新城的勞動者卻淪為最卑賤的群體，不能不說是全社會的悲哀。五一國際勞動節將至，各地官方為勞動者點讚、讚揚他們奉獻精神的同時，是否也應更多聚焦於如何保障勞動者生命安全，為他們解決實際困難、維護合法權益、並給予充分尊重等實際行動上。