正論：沉降指標一再降　基建安全誰保障

要說特區政府「特別」在何處，就表現在特別無能、特別無賴、特別無恥、特別擅長「搬龍門」方面，基建工程「豆腐渣化」，惹來怨聲載道，港府不是知恥而後勇，收緊基建安全標準，而是屈服於發展商的壓力而降低標準，而且一降再降，如此一來必然埋下重大安全隱患，根本就是草菅人命。



輕鐵天榮站去年爆出沉降問題，導致毗連的工程都要停工，為求盡快復工，當局早前「搬龍門」，建議將沉降停工指標由二十毫米大幅放寬至八十毫米，不料發展商進行支撐加固工程期間，沉降問題持續惡化，月台沉降超過八十毫米，港鐵不得不要求暫停加固工程，直至今日未能復工。



如何解決這一問題呢？據稱發展商近日向屋宇署申請，將沉降停工指標由八十毫米進一步放寬至一百二十毫米，令不合格的工程變得「合格」，而署方有意接納申請並會批准復工。屋宇署接受查詢時，聲稱正密切監察天榮站的最新沉降水平及結構安全，並綜合各方意見以詳細審視有關修訂的建議云云，這是間接承認正在評估新建議，只是未有最後批准而已。從屋宇署猶抱琵琶半掩面的態度看，他們顯然清楚若再一次放寬指標，勢必引起各方炮轟，相信最終將以「專家評估」、「結構安全」為幌子，企圖蒙混過關。



沉降對建築物意味着甚麼，毋庸多言，當局不是責令發展商改善，反而一再放寬沉降停工指標，有指標等於無指標，真是豈有此理！難怪有區議員怒不可遏，狠批港府「無恥到極」，龍門「一搬再搬」，又踢爆運房局官員曾承諾不會再胡亂放寬停工指標，豈料「出爾反爾」。正所謂，人同此心，心同此理，當局無底線地放寬沉降停工指標，務求工程盡早恢復，減少發展商的損失，但當局有沒有考慮過基建安全？有沒有將乘客及附近居民的安危放在心上？究竟基建是以發展商的利益為本，還是以人為本？



當初港府定出二十毫米的沉降停工指標，必定有其科學依據，如今將指標大幅放寬五倍，理據何在？沉降停工指標有如某些女明星的衫領，沒有最低，只有更低，今後若出現超過一百二十毫米的沉降，指標勢必繼續放寬。這也好比老師為照顧「肥佬」學生而將合格分數線由六十分一降再降，有一天考零雞蛋都合格，世上還有肥佬學生嗎？考試還有存在價值嗎？這不是誤人子弟嗎？



如此荒唐的一幕，市民已屢見不鮮。沙中線會展站沉降，停工指標由原本的二十五毫米放寬至九十五毫米；東鐵大圍站沉降，停工指標由二十毫米放寬至四十毫米。放寬幅度雖然不同，但共同的是為不合格工程開綠燈，將豆腐渣工程合理化、合法化，最終香港將淪為危城。



可以說，不斷沉降的不僅是基建工程，更有安全標準及港府的道德良心、管治水平。基建危危乎，何嘗不是回歸後香港沉淪不止的象徵。