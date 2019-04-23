世界視線：恐怖分子改策略　復活節血洗斯國

斯里蘭卡在周日復活節發生嚴重連環爆炸案，包括首都科倫坡在內的三個地區，合共三個教堂及四家酒店遇襲，至少釀成二百九十人死亡及逾五百人受傷。全國實施宵禁，二十四人疑與事件有關被拘捕，但未有組織出面承認責任，當局似乎心中有數，指連串案件應該是由一個團體發動的。有消息指是當地激進伊斯蘭教組織策動，十日前警察機關已經收到警告，但未有做好防範工作。



事件中首先遇襲的教堂正在舉行復活節彌撒，大批信徒聚集，傷亡慘重，之後數間深受外國遊客歡迎的酒店亦先後發生爆炸，主要是自殺式炸彈襲擊。警方深夜再在機場附近發現埋下的炸彈，若波及航班就不堪設想。全國上下陷入惶恐，政府更一度封鎖社交網絡聲稱防止謠言散播，這次是斯國在二○○九年結束長達二十六年的內戰後，最大宗暴力事件，宗教仇恨取代了族裔衝突，加上長期不穩的政治局勢，該國人民期盼的和平日子仍然遙遙無期。



斯里蘭卡近八成人口信奉佛教，一成是回教徒，天主教及基督教只佔約百分之八。近年激進佛教組織曾多次攻擊清真寺及教堂，去年三月佛教聖城康提市發生反伊斯蘭騷亂，政府要頒布全國緊急狀態。以往曾有零星穆斯林反擊佛教徒事件，但從未發生過大型激烈行動，更不會預計是回教徒襲擊基督徒，故此政府中央情報單位可能掉以輕心。事發後斯國當局評估這次攻擊事件的規模及周密程度，即使內戰時期的「泰米爾之虎」都不可能做到，故此極有可能是外來勢力滲入。



歐美國家近年大力剿滅恐怖組織，曾經令人聞風喪膽的伊斯蘭國瀕臨瓦解，但恐怖襲擊未有停止，而且嚴重程度沒有減退，最新趨勢是在一些過往較少發生同類事件的國家發生，像較早前新西蘭及今次斯里蘭卡。其中原因可能是這些國家警覺性會較低，疏於防範，容易下手，而且反恐架構不完備，出事時束手無策，更能達到破壞效果。國際恐怖分子改變以往專門針對歐美大國的策略，組織上化整為零，目標捨難取易，與不同地區相關組織串謀行動，更加防不勝防。