產評：內地預告豬價飆　環球通脹恐驟至

剛送走復活節，投資者很快就要迎來「五窮月」。全球股市今年以來出乎意料歌舞昇平，市場驟然將所有負面因素拋諸腦後，最大原因是認定央行不加息。然而，通脹突然爆發的機會猶在，恐重蹈上世紀六十年代覆轍，的確不得不防。



就在復活節假期前夕，內地農業農村部透露，由於非洲豬瘟肆虐，根據專家初步預計，今年下半年豬肉價格按年升幅恐逾70%，創歷史新高。惹人揣測的是，官方大可以虛無地說豬價會飆升，毋須刻意引述升幅。如此看來，情況殊不簡單。



據市場估算，豬肉佔內地通脹比重2.35%，若下半年豬價狂升70%，料會扯高通脹1.5至1.7個百分點。由於內地三月通脹按年升2.3%，一旦豬價升幅符預期，通脹便會輕易地超過3%的官方目標。若更形象化地說，即內地每公斤豬價在明年一月或高見33元人民幣，相對今年二月僅18.5元人民幣，意味着港人也要捱貴豬，同樣價錢或許只能買到一半分量，嚴重程度可想而知。



一旦如此，就會演變成全球問題！目前諸如央行不加息、低息利樓市、債務難爆煲等言論，將會因豬價飆升而不攻自破。鑑於中國佔全球豬肉總消耗量約28%，豬肉漲價很大機會驅使部分人轉吃其他肉類，進而扯高價格，加上伊朗石油出口或遭全面制裁封殺，誘發油價飆升，從而導致全球通脹驟然惡化。



更重要的是，今次豬價上升不代表會吸引很多人養豬，因豬農擔心無藥可醫的非洲豬瘟隨時再殺到，令其得不償失；再者，內地不少中小養殖戶為免心血白白流失，或多或少會隱藏疫情，致使外界難以測度疫情進展，恐令今次豬價保持在高位的時間比以往長。同時，受貿易戰影響，以粟米及大豆為主的飼料成本高昂，亦加速了豬價上漲。事實上，於美國芝加哥商品交易所買賣的六月瘦肉豬期貨，價格自三月以來確實已升逾70%，側面印證了內地官方預期。



誠然，通脹突飆致使經濟衰退是有迹可尋。回看上世紀六十年代中期，美國經濟是全盛期，失業率從7%穩步跌至4%以下，核心通脹亦在一段時間內維持在2%以下，甚至曾低於1.5%，與目前甚為相似，惟之後通脹突然失控，聯儲局只能被迫急速加息，結果當然是引發經濟衰退。



所謂「花無百日紅」，相信久經歷練的投資者也會明白，世上無「百分百肯定」，目前市場認定央行不加息，令資產價格迅速膨脹，惟現時正正有了通脹誘因，須當心利率不會一成不變。