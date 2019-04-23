近日多看內地的新聞視頻，多是關於交通意外，例如在公交車上搶方向盤和高鐵霸座。或許做新聞的有一個一窩蜂、趕熱門的做法，但這些新聞應該不是突然湧現，而是日常常見，只是過往缺乏新聞媒體的關注。看這些新聞，我感覺到內地的司法處理顯得軟弱。一方面有關的立法不嚴，另一方面是執行不力，過於寬鬆。因此立法與執法起不了警戒、禁嚇犯罪者的作用。



以在公交車打司機、搶方向盤來說，這些行為置整車人的生命於危險，執法者多只以行政扣留、罰款幾百元了事。對公眾的危害性（包括車上乘客出意外的損害、公交車失控碰撞其他車輛與行人的傷害），與處罰的程度不成比例。



即使個別例子導致公交車墜河，乘客死傷慘重，政府也不嚴修法。結果同樣的情況此起彼落，社會與民眾全無戒心。在大的意外再度出現之前，小的意外層出不窮，且新聞媒體報道的可能是十中無一，這已構成城市生活中民眾安全的巨大隱憂。



內地司機駕駛的態度不佳，早已成習慣，醉駕普遍（即使有代駕也只稍有彌補）、路怒的加塞、別車也習以為常。出了意外，執法機關關心的只有賠償的責任分擔，眼中只有錢。



以為肇事或涉及者的問題，包括死傷人命，都可以用錢解決。不少視頻例子顯示出交通有視像監控，警察卻缺乏能力去阻截非法的路怒行為。而且，交警執法往往過於退讓，不能即時控制失控的犯法者，容易衍生出更多的意外與死傷。



行駛的汽車便是致命的武器，政府怎可不保障民眾的安全，嚴加控制，也嚴加打擊肇事者。即使未出現人命死傷，亦已構成對民眾生命的危害。涉及者不可能行政扣留若干天，罰款數百元便可了事，而應作為刑事犯罪重判，有死傷者更可以誤殺拘捕，亦要對死傷者重重賠償。這些處理方法在發達社會有眾多參考例子。中國的司法不能偏幫有車階級。



至於高鐵霸座，涉及者有教師、研究生，由此證明高學歷並不會有文化，或文明處事。反而反映出國人有錢之後，農民的壞習慣依然普遍存在。不衞生、不守規則、不講道理等無賴行為事實上不單見諸內地，也獻醜國外。這樣的問題在日韓也出現過，香港台灣同樣，是城市化與社會發展帶來的問題。關鍵是學校教育、家庭教育與社會教育；關鍵是嚴格執法，不存僥倖，或走後門搞關係的破壞。



中國處於大發展階段，問題必多，需嚴刑執法，加強教育，才可以移風易俗。