面對反對派議員近日在修訂《逃犯條例》和政府新工程撥款等問題上一再玩拉布「阻住地球轉」，特首林鄭月娥發出哀鳴，認為自己沒有「政治能量」解決問題，她對外哭訴，二○一八/一九立法年度起，立法會的工作仍不順暢，亦有大會因有議員「點人數」而流會，工務小組委員會距離休會已不足三個月，而本年度的新工程撥款只通過了百分之五。她說，反對派議員只要「涉及內地就不接受」，她還說，去年「親自與各黨派坐低傾怎樣通過更多工程」，但今天只能遺憾對大家說，我未必還有這個政治能量，因為有人根本希望我落台，對我提「不信任動議」。



「好打得」林鄭終於認衰，一廂情願、身體力行與反對派「玩大和解」的林鄭終於認衰，反對派的「逢中必反」、「為反而反」已經把她壓得透不過氣來，心灰意冷也。這似乎是件壞事。然按照辯證觀點看，又是一件好事，好就好在讓人認清反中亂港集團的政治本性，任何人和他們搞「大和解」都是沒用的，只會讓他們氣燄更囂；好就好在朝廷能更準確的判斷近年來的香港政情，丟掉不合時宜的幻想，以為林鄭的「大和解」取得了甚麼成績；好就好在讓港人發現去年修訂的立法會《議事規則》還很不到位，還有漏洞，借機進一步修訂不得猶豫，否則反對派惡意拉布還會是常態，今後商討任何不合反對派心意的法案還會受阻重重；好就好在朝廷可重新檢視評估「中央全面管治權」提出以來的落實情況……



更重要的是，要把壞事變成好事，不是只在「觀察角度」和頭腦思辨上明白就行的，而是要有將壞事轉變為好事的行動和辦法，否則壞事就只能是壞事，永遠變不成好事。



身為香江「第一人」，香港又是「行政主導」，特首的「政治能量」是有的，而且無人能及，問題在於這個「政治能量」的使用方向和方法。毛皇帝說，要有堅定正確的政治方向，靈活機動的戰略戰術，才能克敵制勝。林鄭整天掛住要和反對派大和解，包庇縱容他們，方向錯了，政治能量、戰略戰術怎能不大打折扣，甚至要舉起白旗？