反對派阻撓修訂《逃犯條例》，離不開一哭二鬧三上吊這種老把戲。首先是「哭」，他們大打悲情牌，製造恐怖氣氛，把修訂《逃犯條例》說成洪水猛獸，「慘過二十三條」，甚至到外國哭秦庭，要求洋大人介入；接着是「鬧」，一方面發動支持者上街，一方面在立法會拉布，裏應外合，無所不用其極；最後是「上吊」，說不定還會上演苦肉計，再來一次「書釘釘大腿」，如果依然無法阻止修例，他們也許只好真的「上吊」。



最令人嘆為觀止的是，反對派老牌政客涂謹申日前主持法案委員會會議的時候，竟然拿着雞毛當令箭，大發「官威」驅逐建制派議員離場，兩小時的會議淪為一場鬧劇。實際上，他只是暫時主持會議，而不是委員會主席，何來權力驅趕議員？反對派經常指摘建制派濫權，其實他們猶有過之，一旦讓他們掌權，必定更加囂張狂妄，更加肆無忌憚，香港不知道還要亂到甚麼地步。



法律是用來懲惡揚善的，只有作奸犯科的人才會害怕法律，才會惶惶不可終日。反對派對修訂《逃犯條例》怕得要死，皆因心中有鬼。君不見，漢奸黎何文田大宅連日來鬼影幢幢，反對派頭面人物紛紛上門拜謁，他們顯然不是為了飲杯茶食個包，而是密謀對策，準備垂死掙扎。這些年來，每逢香港發生重大政治事件，都有漢奸黎身影，反對派頭面人物如蟻附羶，圍繞其身旁，可見他才是最大的幕後黑手，發動佔領之亂如是，今次阻止修例亦如是。



然而今時不同往日，反對派號召力大不如前，過去一呼百應，如今應者寥寥，即使漢奸黎在背後發功，旗下傳媒煽風點火，遊行人數也是買少見少，再也無法挾民意以自重。相反，多項民意調查皆顯示，多數市民支持修訂《逃犯條例》，反對派一再逆民意而行，遲早連僅餘的一點政治本錢也喪失殆盡，到時候有人恐怕將會成為真正「逃犯」，溜之乎也。