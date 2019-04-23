復活節期間，立法會議員組團到訪長三角，七名報名參加的反對派政客以不滿港府修訂《逃犯條例》為藉口臨時「甩底」。訪問團有兩大重點項目，一是參觀C919大飛機製造廠，由身為機師的公民黨議員譚文豪提出，另一項目是參觀復旦大學，為教育界議員葉建源倡議，今次活動就是為他們度身訂造，不料最終被「放飛機」。



建制派對反對派失信意氣難平，狠批「政治凌駕民生與經濟」；更有人諷刺反對派熱衷去歐美唱衰中港，卻不敢踏入內地一步，反差鮮明。



不錯，香江反對派就是這副德性，喜歡耗費公帑周遊列國，但中國內地除外；不怕被指勾結外部勢力，但害怕「染紅」及「投共」。李柱銘就曾公開揚言「我日日做漢奸，有需要就做漢奸」，不以為恥，反以為榮；又譬如「民主阿婆」陳四萬，拚着老命都要配合美國人的反華大計，見到美國副總統時，有如懷春少女見到心儀男明星，一張老臉笑得溝壑縱橫，粉脂紛墜。更莫名其妙的是，高雄市長韓國瑜到訪香港走入中聯辦，反對派大呼小叫，多管閒事，而他們瘋狂「抹黑」以及阻撓修訂《逃犯條例》，說到底就是出自對內地的害怕及恐懼。



既然反對派「逢中必怕」、「逢中必反」，又何必賴死香港不走，還要選議員呢？香港是中國領土的一部分，立法會則是中國香港特別行政區的立法會，反對派欲「脫中」就該乾脆徹底，不要搞得像前主子英國「脫歐」那樣，欲脫難脫，糾纏不清，惹人笑話。



在這方面，伯夷及叔齊堪稱榜樣，兩兄弟是商朝遺族，因為不滿周朝伐紂滅商，不僅拒絕在周朝為官，更加恥食周粟，逃入首陽山挖野菜充飢。有人告訴他們，山是周朝的，野菜也是周朝的，伯夷及叔齊聞言大羞，絕食而死。香江反對派標榜反中反共，又捨不下中國特區的議員這職位，這不就是「既做婊子，又立碑坊」？