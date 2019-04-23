林鄭自詡好打得，但面對醫療霸權卻變成鵪鶉。醫委會早前否決四個海外醫生考試後免實習方案，激起社會怒火，不得不拋出第五個方案於下月表決。



所謂第五個方案，即海外醫生在醫管局、衞生署或大學醫學院工作均可獲豁免實習期，不過規定醫管局要做滿三年，受聘於大學或衞生署則需更長時間，被林鄭批為並非一視同仁，觀感不好，但仍然不考慮收回醫委會部分權力，只敦促食衞局局長與醫委會再傾，如此不痛不癢，醫生睬你都傻！



最好笑的是，醫生團體認為第五方案已是最大讓步，否認矮化衞生署等同行，呼籲討論問題時莫忘初衷。所謂初衷，表面上是指引入海外醫生應只為了解決公院人手荒，潛台詞其實是禁止他們踏出公院，休想私人執業與本地醫生競爭。甚至有醫委會成員揚言，倣效新加坡按院校排名釐定海外醫生執業資格不可取，因為就算是牛津、劍橋、哈佛等名校也會「樹大有枯枝」，倘真的如此，港大和中大的醫科生豈非天下無敵？那麼，醫生名片印上「威爾斯院士」、「愛丁堡院士」一類頭銜豈非多餘？



本港醫生雖然老愛拋出外國醫學院的頭銜嚇唬人，但如果要讓教導他們的威爾斯、愛丁堡教授來港執業還是萬萬不可的，他們必須考試並實習，由低做起才得到執業資格，想一想也覺荒謬。醫委會設下重重關卡，美其名曰確保海外醫生質素，實際上無非為了壟斷利益。本港醫生收費冠絕全球，普通手術十多廿萬元是家常便飯，大手術更動輒上百萬元，賺到盆滿缽滿的同時，卻一味利欲熏心，忘記了醫生的使命是救急扶危，這才是真真正正的初衷。



不管怎麼說，醫委會每年耗費千萬元公帑營運，所作所為與公眾利益背道而馳，既然林鄭不敢動其分毫，立法會議員計劃提出私人條例草案修訂醫生註冊條例，那就宜早不宜遲！