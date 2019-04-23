壹傳媒老闆黎智英接受訪問，承認旗下的廣告不斷萎縮，十年前，每年已少了兩億元廣告，近年再減多少，他說已無心去計。



黎智英將廣告不足的原因全部歸咎於親共者打壓，其實是糊塗了。壹傳媒的經營方寸大亂，處處樹敵，大抵自己也不明白究竟在幹甚麼，當然會走入死胡同。早年，《蘋果日報》盲目大炒「地產霸權」論，尤其針對本地一位富豪，甚至在花邊新聞中，將颱風是否能正面吹襲香港也歸咎於「××力場」，簡直是將讀者當作傻瓜。人家集團的廣告預算是白花花的銀子，當然不會平白奉獻與整天咒罵自己的人。你若無心我便休，於是該富豪旗下集團，全面撤銷了在壹傳媒的廣告，由那時開始，壹仔就走向衰敗之路了。



「地產霸權」之說向來欠缺嚴謹論證，針對個人作攻擊就更是不該，你說黎智英是不是壞了腦袋？壹傳媒惡意攻擊一位富豪，而該富豪又有其他的富豪朋友，大家相約一同削減在《蘋果》的廣告，老黎還不是要叫苦連天。



你定下的觀點、原則如能一以貫之，或許一些死忠粉絲還會欣賞你，但壹傳媒不然，近年被逼得急了，就打倒昨日之我，不再攻擊那位地產富豪，而且還要歌功頌德。要是你想知道該富豪近日有何善舉，呵呵，看《蘋果日報》便可，他們例必作詳細報道，擦鞋是擦到出面了。



肥佬黎早就該掂量自己有多少斤両，沒本事的，就別隨便挑釁別人，如今像鬥敗的公雞，在乞求憐憫，豈非更丟人現眼？至於該富豪旗下集團，是否願意再到壹傳媒賣廣告，當然沒有，即使不說其他原因，壹仔的讀者群早已今非昔比，近年更正急速下滑，廣告隨時賣了也是白賣。所以他們現在惟有寄望於發展網上收費版，《蘋果》嘛，總幻想自己是另一份《紐約時報》，哼！恐怕是想多了吧。