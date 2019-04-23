立法會上周三召開修訂《逃犯條例》法案委員會首次會議，反對派全力拉布，結果開咗兩個鐘頭會議仍未能完成選舉主席。看來，冇靈魂政府想在七月份通過條例，又要一味扮演奉公守法的「君子」，通過有關條例只能是一廂情願。



「議而不決，決而不行」已經成為特區政府的死症，這是北大人老早給特區政府的判斷。果不其然，在反對派全面反枱下，林鄭的所謂「大和解」已徹底破產，民陣計劃於下周日發起遊行，阻止《逃犯條例》通過，並計劃派「ANTI777」紅色吊飾，諷刺林鄭是中共的木偶；可見林鄭當初對反對派百般討好，甚至犧牲香港引以為傲的法治精神，不惜放生佔中幕後大金主漢奸黎，且放風指被判罪成的九名佔中搞手是最後一批，其餘三十九名搞手則「皇恩大赦」；又於去年白鴿黨黨慶期間，不惜親率一眾高官捧場，並當場捐了三萬大洋，千般討好，如今還不是落得反轉豬肚！



反對派反面比翻書更快，在反中亂港永遠站在最前線的爛果報配合下，無所不用其極的阻礙《逃犯條例》立法，保安局局長還在夢中，叫反對派「理性」討論，而林鄭除了「遺憾」外，忽如洩了氣的皮球坦承「自己沒有政治能量解決立法會現狀」，唉，虧習近平主席還讚揚你「志不求易，事不避難」，而你自詡的「迎難而上」，原來都係豆腐渣工程！



事情到咗呢一刻，有建制派議員考慮引用《議事規則》第九十一條，即中止法案委員會討論，直接將草案交付大會表決。明眼人都知呢招才最有效制止「逢中必反」的反對派玩嘢，那是非常時期的非常手段，沒有辦法中的辦法，可是建制派又要扮聖人君子，立法會主席梁君彥指建議「未必可取」，而謝偉俊明言做法等同投放「核彈」，令立會淪為橡皮圖章。阿哥，古人說的「文事者必有武備」，睇來建制派完全唔曉！如此婦人之仁，真令老朽失望。