修訂《逃犯條例》法案委員會早前舉行首次會議，會議的「主持人」、民主黨議員涂謹申濫用權力，以種種藉口配合其他反對派議員拉布，令當日兩小時會議無法選出委員會正副主席。



然而，法案委員會的拉布只是反對派當日其中一個動作，在委員會舉行會議的同一日，反對派亦密鑼緊鼓部署另一個戰場。



據報道，當日下午一批立法會「訪客」陸續到訪立法會大樓，多名與「獨」派關係密切的成員亦進入大樓，包括譚凱邦、錢寶芬、曾焯文、勞越洲、胡秀清等，另外來自兩個親獨派學生組織的數個頭目亦有進入立法會。一眾「獨人」到五樓會議室開閉門會議。



參加會議的人透露，是次會議內容主要圍繞反對派反《逃犯條例》修訂的未來行動進行商討，包括民陣四月二十八日再次發起反修例大遊行，要「有咁大搞咁大」。



反對派政黨一向宣稱不支持港獨，並與獨派人士劃清界線，惟反對派近來改變了他們的行事作風，有附和支持港獨之勢，一改以往抗拒港獨的態度，這次反《逃犯條例》修訂風波，反對派更與港獨狼狽為奸，充分合作。



今年元旦遊行，一眾港獨組織都有參與由民陣舉行的活動，大量印有港獨的旗幟在遊行隊伍中飄揚。民陣於三月三十一日發起的反對逃犯修例遊行，眾多「獨人」及港獨組織也有參與其中。



這次反《逃犯條例》修訂遊行，反對派與「港獨派」進一步同流合污，看來是外國主子發聲要拉倒立法，反對派自然要發動包括港獨在內的所有力量，反對派與港獨派合流正反映出外國勢力的陰謀。反對派反對修例是要煽動港獨、台獨，阻止兩岸四地移交逃犯，這正是為何反對派及港獨分子會聯手反修例，也解釋了為何台獨勢力、蔡英文當局也對修例加以阻撓。