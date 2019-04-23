烏克蘭總統選舉結束第二輪投票，結果一如外界所料，喜劇演員熱倫斯基以壓倒性姿態，擊敗尋求連任的總統波羅申科。熱倫斯基是政治素人，此前憑藉在政治諷刺喜劇《人民公僕》中，以粗口挖苦批評歷任總統而深入民心，有媒體形容，烏克蘭民眾今次將國家前途押在一位諧星身上，是一場「豪賭」。



熱倫斯基的從政之路跟特朗普極為相似，兩人均利用在電視上的知名度走進政壇，在當選總統前並無從政經驗，有烏克蘭媒體甚至將熱倫斯基稱為「烏克蘭版特朗普」。熱氏跟特朗普得以問鼎大位，除了得益於個人魅力，還反映選民對現實政治的不滿。特朗普除了向選民推銷自己的商業領導才能，還憑藉其語不驚人死不休的大嘴巴風格，揭穿華盛頓政圈這個「沼澤」的種種不堪；再加上一個不討喜的希拉妮，令所有「反精英」、「反建制」的選票盡歸其口袋。



同樣地，熱倫斯基在屏幕上扮演的教師直言不阿，最後卻誤打誤撞由普通教師搖身變為總統，在選民那裏產生類似的移情作用，不少人認為國家的確需要如此一位不群不黨的總統。事實上，沒有波羅申科的劣迹，人們「求變」的心態斷不會如此迫切。用一位選民的說法則是，熱倫斯基九成會把事情搞砸，但波羅申科卻百分之百會把事情搞砸，言下之意即是兩害相權取其輕。事實上，連他自己對此也心知肚明，在與波羅申科的辯論會上，熱倫斯基就把話挑明，今次總統大選是人民對波羅申科政績的「判刑」。



值得注意的是，儘管熱倫斯基跟特朗普同屬政治素人，但熱倫斯基沒有政黨奧援，是真真正正的「孤家寡人」。特朗普由最初參選被共和黨建制看不起，到之後選情看漲，大佬不得不被迫歸邊，再到特氏入主白宮，整個黨跟隨他的指揮棒起舞。反觀熱倫斯基，除了部分在波羅申科手下不得志的官員「變節」相助，完全沒有自己的班底。直至最近，熱氏才註冊成立一個名為「人民公僕」的政黨，但實際上是沒有任何黨員的「空殼公司」，上場後會否淪為光桿司令，不能不令人懷疑。



然而西方一人一票式的民主選舉就是這樣，除了打組織、打資源，最重要還是候選人的口號夠「出」。不管是奧巴馬的「改變」，抑或是特朗普的「讓美國再次偉大」，細究起來其實沒多少乾貨，但卻觸到選民的痛點。特別是特朗普，開口就是「僱美國人，買美國貨」，即使沒有具體的藍圖，也足以令中西部藍領選民覺得自己不再受忽視。熱倫斯基具體政綱欠奉，但一句「與俄羅斯和解」卻把準了國家的脈搏。可以看到，烏克蘭自從一四年「廣場革命」後，全面向西方靠攏，結果烏克蘭得罪了強鄰俄羅斯，美國佬卻口惠實不至，該國淪為全歐洲最貧窮的國家。在這種情況下，跟俄國關係正常化可說是主流民心所向，熱氏出身烏國東部，本身精通俄、烏雙語，是最適當人選。



當然，對山姆大叔來說，這些年來扶植波羅申科不遺餘力，結果卻輕易讓一個諧星打至滿地找牙，這一巴掌打得當真不輕。