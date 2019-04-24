香港回歸後，亂象叢生、法治淪陷，反中亂港集團、洋奴漢奸、港英餘孽、港獨分裂勢力猖獗，其惡果乃大大禍害了香港的經濟民生和社會發展，不要說和內地比明顯落後，就是和周邊國家和地區比，都顯得步履蹣跚、停滯不前。這樣的因果關係，應了毛皇帝的論斷，政治工作是一切經濟工作的生命線。



香港回歸後的政治工作，朝廷沒有做好，而是由香港反對派以政改、爭取民主普選之名持續不斷地發動逢中必反的鬥爭，掌握了政治上的主導權。他們的「政治工作」狠辣無忌、花樣百出，層出不窮，結果香港經濟、社會民生慘遭荼毒，百孔千瘡，管治工作亂成一團，舉步維艱，多種矛盾交織，尖銳複雜，「一國兩制」前景堪憂。



那麼朝廷的政治工作沒有做好，關鍵何在呢？一是回歸之後，主人翁態度沒有端正，以為主權和治權「到手」了，香港管治就不成問題，將「五十年不變誤為五十年不管」；二是面對香港的資本主義制度缺乏自信，甚至自慚形穢，生怕「露怯」，生怕被人指摘不懂資本主義就不要對香港指手畫腳；三是盲信「港人治港」，盲信英國人留下的制度、公務員隊伍、管治團隊可以「自然而然」管好香港，「一國兩制」當能落實，保持香港長期繁榮穩定；四是對香港反對派和背後的「外部勢力」，以及他們代表的所謂「民意」十分顧忌，對他們的得寸進尺、猖狂進攻能忍就忍、能讓就讓，用「綏靖」買平安。



上述種種，令朝廷在相當一段時間內幾乎放棄了對香港的「政治工作」，遇到問題不是繞道而行，就是和稀泥。對此，反對派大嘗甜頭，覺得凡事必反，必有效也，反之愈烈，得着愈多也。他們的經驗總結是，不反、不拚命反，就爭取不到自己想要的東西，朝廷不敢、也不能把他們怎麼樣，會投鼠忌器，動了他們，就會毀了「一國兩制」，就會國際壓力「難以抗拒」。不過，這些年朝廷已經自省，政治工作一定要做，此乃香港經濟的生命線，也是「一國兩制」的生命線，對港政治工作就是「中央全面管治權」。