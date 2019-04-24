台灣的總統選戰還沒正式展開，競選者先打起嘴戰。蔡英文拿郭台銘曾經說過「民主不能當飯吃」大做文章，譏諷郭不懂民主價值；郭則反指對方斷章取義，「沒有能力做實事，去換取民眾的支持，卻只會用各種話術，轉移焦點去抹黑真正有意願、有能力的人」。一個是現任總統，一個是台灣首富，兩人隔空激辯，既滑稽又好笑。



郭台銘並沒有說錯，民主有兩種，一種是創造和平促進富強的民主，一種是摧毀和平走向貧窮的民主，而蔡英文口中的所謂民主顯然就是後一種。按照郭台銘所說，這是「一路衝向戰爭與貧窮的假民主」，他引述台灣農委會的數字，指現在台灣每天至少有一百六十萬人吃不飽，比十年前增加兩倍。作為曾經風光無比的亞洲四小龍之一，如今淪落到如此地步，不是很可悲嗎？執政者還有何面目誇誇其談？



說到底，悠悠萬事，民生為大，沒有甚麼比民生問題更關乎每個人的切身利益。當台灣經濟民生愈來愈糟，當高雄等城市變得「又老又窮」，當大學生被迫面對「22K」的可恥待遇，蔡英文還在侈談甚麼「民主價值」，豈止嚴重離地，簡直無聊透頂。她聲稱大陸的飯台灣人民「吃不下」，但事實恰恰相反，這些年往大陸發展的台灣人絡繹不絕，長期居住大陸的就有兩百萬人，加上往返兩岸的商人、專業人士和學生等等，總數超過四百萬人，他們不都是吃大陸飯嗎？台灣經濟愈來愈依賴大陸市場，每年貿易順差達七百多億美元，遠遠超過台灣對全球貿易順差總和，這又該如何解釋？



事實證明，民主確實不能當飯吃。在沒有民主的年代，台灣取得舉世矚目的經濟成就，反而有了民主之後，經濟民生每況愈下，這到底是何原因，難道不值得民進黨當局好好反思？「今年花落顏色改，明年花開復誰在。」蔡英文與其一門心思打嘴戰，不如想想如何扭轉民望包尾的窘局。