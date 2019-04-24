法庭判案除了彰顯法治，亦是以儆效尤。然而，律政司司長鄭若驊與丈夫潘樂陶雙雙捲入僭建醜聞，最終卻上演一齣法律面前「夫妻不平等」的鬧劇，妻子自我特赦，丈夫被判罪成，昨日被法庭判罰款兩萬元，對一個身家豐厚、光是付給前妻的掟煲費就達七億元的有錢人來說，區區罰款連隔靴搔癢都算不上，遑論阻嚇。



難怪判決後全城一片嘩然，一般市民不滿法庭優待權貴，判罰太輕，權貴則是心中竊喜，堅定了繼續僭建的決心。事實上，香港的豪宅、獨立屋幾乎都有僭建，由於當局一味縱容，社會上早已習非成是，若非鄭若驊出任律政司司長引起好事者聚焦，相信他們仍然在快樂地享受這些僭建物；就算不幸被踢爆，法庭也肯定會高高舉起輕輕放下。



在寸土尺金的香港，窮人上無片瓦遮頭，想僭建也無處可建，只有住大宅的權貴人士才有能力僭建，隨意向天空及地下發展，因此僭建成為身份象徵。老同學聚會，若有人「不經意」提及自家有僭建物，就如開着勞斯萊斯赴會，都屬於炫富炫貴。近年來，捲入僭建的名人可以列出一份水蛇春咁長的名單，前特首曾蔭權及梁振英、前教育局局長孫明揚、前環境局副局長潘潔、前商經局局長蘇錦樑、前立法會議員鄭經翰、陳鑑林、黃成智等都赫然在列。



最轟動者莫過於「唐宮」事件，前政務司司長唐唐一不小心「掘深咗」，搞出一個面積達二千呎的地庫，最終身為業主的唐唐全身而退，而「做女人要有腰骨，做妻子要有膊頭」的唐太則承擔所有責任，被罰款十一萬元了事，這點錢還不夠唐唐開一瓶紅酒呢。



所以說，僭建有如臭豆腐，聞起來臭，吃起來香，吃過了就會上癮。如果說，內地小學生寫命題作文「我的志願」，揚言「我要做貪官」是胸懷大志的表現，那麼香港小學生的人生目標應該是「我要搞僭建」。