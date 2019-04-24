二○二○總統選舉民調長踞榜首的高雄市市長韓國瑜昨日發表五點聲明，宣示「對於國民黨二○二○年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選」。但是他在聲明中亦提到：「對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。」同時也向國民黨高層「嗆聲」：「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民愈來愈遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。」韓國瑜把球丟回黨中央，已被視為最終會參選埋下伏筆。



朝野兩黨正為明年初攸關政權賡續與重返執政的總統大選，為陷入初選的程序和徵召的兩難，進退維谷。提名作業的主事者固然焦頭爛額，黨內分歧浮出水面，不同陣營互相攻訐，支持者亦開始焦慮鼓譟。民進黨原本設計「總統蔡英文參選連任」的「初選機制」程序，但是賴清德「突襲」領表參加初選後，黨內掀起「英德戰」。蔡英文掌握國家機器，擁有龐巨行政資源，「英派」全力打賴，除了不斷放話，質疑賴清德的誠信，蔡英文更是權力欲沖昏頭腦，發表反民主的言論：「只要有初選競爭，民進黨必然大敗」、「有民調就有競爭與攻擊，就會造成黨分裂」。按照蔡英文的邏輯，民進黨一直行之有效的公職人員初選制度，豈不是全都要拋進垃圾桶？而台灣今後亦不必再有選舉，回復到國民黨威權時代好了！



國民黨從朱立倫、王金平宣布參選總統，到「韓流」席捲台灣，國民黨基層及中生代拱韓參選之聲不絕於耳，迄今為止，幾乎所有民調都顯示韓國瑜將會是明年總統大選的贏家；主席吳敦義宣布不參選，要做「King Maker」，準備以「徵召」為韓國瑜參選解套，但在台灣首富郭台銘宣布參選並堅持參加初選後，國民黨中央「因人設事」，又說要韓國瑜參加初選了。國民黨中生代政治菁英，自言「比誰都希望韓國瑜能是下一個帶領中華民國走回正道的領導人」的國民黨立法委員許淑華，更質疑黨中央「用黨內的規則和制度來為難疲於市政的韓國瑜」。



政治是機關算盡的權力遊戲。《一九八四》的作者說：「我相信，極權主義的觀念存在於每個地方所謂知識分子的心靈之中。我只不過是想將他們的邏輯結果推衍出來而已。」「他們的政黨為了自己的目的而追尋權力。他們不是為了保衞革命而建立獨裁制度，而是為了建立獨裁制度去革命。刑求的目標就是刑求，權力的目標就是權力，權力將他們的心靈撕成碎片，然後根據他們自己的選擇而重新組合成一種新的形狀。」