俗語有云：一夜夫妻百二蚊，現在大可改為一夜夫妻二萬蚊。律政司司長鄭若驊及丈夫潘樂陶被踢爆相連大宅有多處僭建，詎料律政司大搞自我特赦，只檢控老公不檢控老婆，有關官司昨日宣判。曾揚言「百分百無罪」的潘樂陶被判罪成，代價是罰款二萬大元，較當年唐英年僭建大宅，其妻被罰款十一萬元輕得多，法律面前是否人人平等，還用問嗎？



眾所周知，鄭潘兩公婆的相連獨立屋被屋宇署證實有九處僭建，涉及超過一千七百平方呎面積，鄭若驊先是以擠牙膏方式回應，辯稱工作太忙而疏忽大意，但不久又被揭發名下另有三項物業涉及僭建，證明疏忽大意只是砌詞，實情是這個律政司司長完全無視法紀、貪得無厭、無法無天。更令人側目的是，律政司公然自我放生，刑事檢控專員梁卓然早就指出潘樂陶的三號屋僭建物、即一個水池構築物，有合理機會達致定罪，但鄭四號屋的僭建物則無足夠證據支持定罪，如今法庭果真只判潘僭建水池罪成，其餘僭建物不提出起訴，可見一切早就有了定案。



事實上，潘氏夫婦在政界堪稱「財雄勢大」，鄭若驊固然掌握全港所有刑事案件的檢控生殺大權，其夫亦屢獲政府批出巨額工程。早前傳媒揭發，水務署在無公開招標的情況下，將牛潭尾濾水廠及大埔濾水廠加設氯氣生產設施，直接批予潘的工程公司，惹來利益輸送疑雲。其公司早年亦獲批多項高鐵工程合約，包括隧道通風樓及緊急救援處屋宇設備等，總值數以億元計。



港府施政一直向利益集團傾斜，律政司又由鄭若驊把持，如今潘樂陶由「百分百無罪」，變成被判罪成兼罰款兩萬大元，已彰顯了法律公義，仲想點呀！當然，如果你是無權無勢的小市民，在地上檢拾一元、出售一元紙皮、報細歲數做看更自食其力，法律是絕對不容許的，被重罰也是活該的，要怪就怪自己不是權貴，沒有司長老婆撐腰咯。