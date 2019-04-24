北韓領導人金正恩上任後首次出訪俄羅斯，面對美國主導的全球性制裁措施，平壤惟有多向莫斯科靠攏。北韓最大的後台老闆當然是中國，但中國比俄羅斯更害怕美國，在美國的禁運令之下，中方未必太敢違逆，但俄方則不一定買美國的帳。



俄羅斯的經濟實力只等於中國一個省，很多人慨嘆何以他們敢對美國強硬，我方反倒不敢。這問題我已解釋過，愈是家大業大，愈是多顧慮，身無長物的人，反倒可以「拚死無大害」。美國家業最大，其實他們是最不敢用狠招的，否則，直接發兵清剿北韓的核設施便是，何需搞對等談判？要對付中國，馬上全面禁運晶片便行，何需糾纏於曠日持久的貿易戰？俄羅斯敢於對美國使硬，只因為他們可輸的不多。



不少人盛讚北韓領導人金正恩具世界級領袖風範，平情而論，他確是頗有勇氣，但論外交韜略，還是猶有未樹。且看美朝兩國纏鬥了兩年多，如今美國毫髮無損，北韓卻遭全面禁運，當日小金要到新加坡出席美朝峰會，竟說因外匯不足，而無法繳付酒店房租。這場美朝之爭至今為止，輸的還是金正恩，贏的是美國總統特朗普。



兩年多前，商人出身的特朗普入主白宮初期，朝鮮半島問題不是首要處理的問題，他最想對付的是中國，結果是北韓先跑出來挑釁美國，美國才被迫應付。金正恩當日為何如此，我至今尚未完全明白過來，最合理的推斷，是北京授意平壤這樣做的，結果讓中美貿易戰延後了一年才展開。



別小看一年時間，中資電訊商華為令不少國家想放棄也不行，其中一個原因就是它的技術領先同業，領先多久？據說就是一年。多了一年時間讓中國備戰，戰果可能已大有不同。但如果我的推斷是正確的，金正恩真是幫了中國一個大忙，未知將來北京又要拿甚麼來酬謝他呢？