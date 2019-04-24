都說政客翻臉比翻書還快，證諸美國總統特朗普最為貼切，從前陣子維基解密創始人阿桑奇被捕一事上，可見一斑。二○一六年美國大選，阿桑奇的「維基解密」把大量民主黨內的機密資料，包括總統候選人希拉妮的私人電郵揚出，特朗普以此向希拉妮猛攻，給她扣上「邪惡希拉妮」的帽子，對希拉妮的選情造成嚴重打擊，也就難怪特朗普對維基解密讚不絕口，頻稱「我愛維基解密」。



美聯社對特朗普在二○一六年大選期間，提及維基解密的次數作過統計，顯示他曾讚揚維基解密逾百次，在多個州的造勢大會上，不是說「維基解密是個寶庫」，就是喜形於色宣稱「我愛讀維基解密」。然而，在阿桑奇被捕後，特朗普一直保持緘默，被記者問急了，他索性說「我對阿桑奇一無所知，也對他被捕無意見」。特朗普的反口覆舌，擘大眼講大話，已去到神級境界。



從特朗普對阿桑奇和維基解密的前恭後倨，大家也許應對他的言行不一有進一步的看法。這位「毀約高手」、「退群」當食生菜的「商人總統」，要言之，凡對他有利的，即使不義，他都會不分青紅皂白，「愛之入骨」；而對其無利可圖的，他一概「當睇唔到」，且善於詐傻扮懵！特朗普根本不相信中國那一套甚麼「修其心治其身，而後可以為政於天下」，他相信的是「誰大誰惡誰正確」！



日前外媒報道，特朗普近期曾在公開場合表示，中美俄三國每年都會產出上千億美元的武器裝備，這不僅危險，而且沒有任何意義云云。看官，自特朗普上台以來，美國的軍費早已突破七千億美元大關，這是軍費排名前十二個國家的數字總和！阿哥，今日美國之所以可以為所欲為，靠的不就是強大的軍事體系來耀武揚威嗎？特朗普說出此番話，除了抹黑中俄在「大量製造武器」，而美國就是「愛好和平」的使者？看來他不僅反口覆舌，而且矯情至連自己也不認得自己！