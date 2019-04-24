曾幾何時，中小學教師被認為是理想的職業，不但享有合理的薪酬，亦不時會擁有較長的假期。然而，教育工作是日新月異的，致使教師的行政工作有增無減，有時甚至是本末倒置。於是乎，每當出現最後一根稻草，就可能是將業界推向崩潰的邊緣。



去年，香港教育工作者聯會發表調查，指接近九成的教師表示「工作壓力大」，反映教育系統可能出現結構性問題。當中，有不少教師受到長期的健康困擾，但由於課程進度迫切，需要帶病授課的情況屢見不鮮。調查亦發現，大部分現職教師直言，不鼓勵自己的子女及學生將來投身教育工作。



事實上，香港教師的工作時數，是遠超其他已發展地區。平均來說，香港教師每周需要授課三十節，長達十五小時。當然，若將備課及批改作業的時間亦計算的話，就可能需要兩至三倍或更多的時間。行內經常會說「擔簿外出」，就是指將學生作業攜帶回家，利用私人時間加班進行批改，這對於許多教師來說並不罕見。除教學工作外，現時教師亦需肩負許多行政工作，包括撰寫會議報告或處理課外活動事宜等，凡此種種都是教師忙得透不過氣的壓力來源。



更甚者是，有報道指現時校方會對教師施壓，將學生成績與教學表現直接掛鈎，有如商業機構需要在每個學期完結前「追數」。如果學生平均成績未如理想，或者「精英班」的分數有下降迹象，那必然會向相關教師進行「問責」。面對如此扭曲的教學環境，又如何能使學生在愉快中學習呢？每當教師壓力難當，難免會將負面情緒蔓延至學生，繼而影響到學生的表現，因而形成惡性循環，使問題每況愈下。



另外，隨着近年社交媒體的興起，對學校的監察可謂有增無減。雖然網絡有助校方、家長及學生之間的溝通，亦更容易對外發播消息，但在資訊更透明的情況下，有教師可能需要利用更多時間處理相關反饋。



在我們求學那個年代，若非事態極其嚴重，家長也很少會前往學校找上老師。相反，現時教師每天需面對的，均可能是個別家長就不同的瑣事「請教」，使教師每天需直接與家長溝通，無疑為他們增加不少壓力。



另一個問題是，學校不是一般的商業機構，教師不能抱着「東家不打打西家」的心態。面對個別校長或上司的不良操守，大部分教師也只能啞忍，可謂有冤無路訴。教育局指出，於兩年前已開始設立機制，由局方直接處理涉及校長的投訴個案。不過，局方的調查工作往往未盡完善，有時需直接向學校索取資料，但又未有足夠權力處理披露投訴者的情況。於是乎，難免會使教師擔心秋後算帳，使機制形同虛設，實乃教育局需要關注的問題。



當然，教育工作者的初心畢竟是在栽培學生，但面對種種不可迴避的壓力，往往只能淹沒在制度裏，難以要求他們可以保持「春風化雨」的情操。久而久之，最終受害的必然是學生，對社會長遠的發展無甚益處。