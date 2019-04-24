神州觀察：一場暴雨變澤國　城市良心何處尋

大文豪雨果說過，下水道是城市的良心，檢驗方法也很簡單。每逢暴雨天氣，內地許多城市就淪為澤國，交通癱瘓，民眾出行困難，甚至不時發生人員傷亡悲劇，每每暴露出「城市良心」不堪一擊的現實，百姓利益無從保障。



日前一場暴雨讓深圳險象環生，市內多區出現水浸大街、河道淤塞及洪水肆虐等情況，更有十多名清淤工人慘被洪水沖走，當中大部分人已悉數遇難，事件令人唏噓。短短幾十年間，深圳從一個籍籍無名的小漁村蛻變成國際知名大都市，高樓大廈林立，經濟發展成就舉世稱道，不曾想只消一場雨便令其重回「小漁村」，叫人情何以堪？



事實上，深圳逢雨即癱現象早已存在，至今亦無任何改善，不得不令人質疑當局的城市規劃及治理工作滯後，與國際都市形象嚴重脫節。網上曾有段子調侃說，以為在深圳有房有車就夠了，其實還缺一條船，可謂相當諷刺。而這種情況在全國範圍亦普遍存在，諸如北京、上海、廣州等一線城市概莫能外，每逢雨季便出現「海景房」、「水都」等奇觀，市民在街道上划着船，看着魚兒游來游去，好不浪漫。



可以見到，內地近幾十年來經濟高速發展，城市建設更是如火如荼，一幢幢高樓平地而起，一條條馬路四通八達，表面上何其風光氣派，成就不凡，唯獨光鮮之下的民生工程無人問津，民眾安全堪憂。混亂不堪的城市規劃背後，反映出的恰恰是各地政府熱衷於面子工程、形象工程的陋象，尤其在唯GDP論英雄的大環境下，根本沒人願將精力放在這種看不到的地方。



無奈的是，當局每每以二十年、五十年甚至百年一遇的暴雨為說詞，極盡開脫之能事，卻鮮有從自身找原因，正視有關規劃管理方面的問題，譬如深圳今次造成十一名工人死亡的悲劇，為何沒能在第一時間撤離施工現場？貴州銅仁市被洪水沖走的兩名工人，為何在那樣極端天氣下還要被派去搶修電路？



正如龍應台所說，驗證一個國家或城市是否發達，一場雨足矣。以中國目前的綜合實力，再複雜的地下鐵路系統亦可輕鬆完成，改造或興建老舊的、不合時宜的下水道系統理應沒有技術難度，錢更不是問題。遺憾的是，每當北京市一片汪洋之時，故宮卻能因六百年前的排水系統得保無恙，山東青島被喻為最不怕水浸的城市，卻是得益於百多年前的德國殖民者，凡此種種，當局可曾用心反思過？



說到底，一些官員心中只有政績和上級，他們不是百姓的代言人，所以不需對百姓負責，各地近年拍腦袋決策、胡亂規劃、指揮搶險救災屢生意外，皆由此而來。