世界視線：是否彈劾特朗普　民主黨內現分歧

如何回應獨立檢察官米勒的通俄調查，讓民主黨陷於被動。一方面，報告相當清晰地指出總統特朗普及其競選團隊並無勾結俄羅斯，另一方面卻把特氏是否有妨礙司法公正的問題，一腳踢給國會跟進。



就在這個節骨眼上，已表明有意代表民主黨出選二○二○年大選的麻省參議員沃倫以及加州參議員哈里斯相繼吹響了號角，重新觸發黨內就是否彈劾總統的大辯論。今屆民主黨總統初選競爭異常激烈，沃倫與哈里斯作為參選人，除了選擇爆炸性的話題吸引眼球，亦可反映基層黨員的情緒，不少人對特朗普恨之入骨，即使明年利用選票把他趕出白宮，也不足以解氣，而必須把他釘在歷史的恥辱柱之上。



然而對於以眾議院議長佩洛西為首的穩健派來說，事情卻遠非如此簡單。如今不少民主黨籍國會「老鬼」，對當年共和黨人發起對時任總統克林頓彈劾印象猶深，雖然在過程中克林頓在全國人民面前撒謊，但最終不僅無法過參議院那一關，未能將他拉下，同年舉行的國會中期選舉，共和黨人更是虧輸，如今主客形勢互易，佩洛西等人無法不慎重行事。



有人將特朗普如今的處境跟當年尼克遜相提並論，然而此一時彼一時，當年尼克遜知道若再苦撐下去，必將迎來國會的彈劾，在大勢已去的情況下，惟有「自行了斷」；反觀特朗普卻是個沒有底線的政客，即使國會真的展開彈劾，他也一定會負隅頑抗到底。更重要的是，如今的美國社會，遠比上世紀七十年代更加撕裂。在一部分人必欲去特朗普而後快的同時，另一部分人卻是不管特朗普幹了甚麼都會盲撐到底，用特氏自己的話形容，即使他在紐約第五大街殺了人，他的鐵粉一樣會支持他到底。



更不得不提的是，如今的參議院仍牢牢掌控在共和黨人手裏，彈劾要成事，必須有為數不少的共和黨人反水。民主黨強行展開彈劾程序但鎩羽而歸，最終可能偷雞不成蝕把米，讓特朗普更大條道理說自己「無辜」，遭「政治迫害」。畢竟民主黨將希望寄託於米勒調查之上，幾乎拿石頭砸己腳，豈可不引以為戒？