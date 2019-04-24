功夫茶：工程撥款被拖延　立會阻住地球轉

上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。反對派為阻《逃犯條例》修訂草案過關無所不用其極，瘋狂拉布，結果唔止令修例龜過門檻，最大鑊係連民生工程都成為犧牲品唔上唔落。林鄭話「冇政治能量拆解」亂局，建制派明明人數佔優又唔敢玩鋪勁，好咯，香港畀反對派玩晒，乜都唔使搞，瓜得！



屈指一算，本年度立法會財委會只係批出八十八億元新工務工程撥款，佔港府準備提交予立法會審批嘅一千七百億元工程撥款百分之五咁大把，少得可憐。咁仲唔止，財委會審議每項撥款平均耗費一百零七分鐘，較上年度多咗三成時間；工務小組就仲誇張，審議每項撥款需時一百五十一分鐘，較上年度勁增五成四，問你服未。



事實證明，立法會雖然修改咗議事規則，但一樣杜絕唔到拉布，距離七月休會仲有不足三個月，莫講話引渡逃犯修例隨時胎死腹中，民生工程展開無期先至唔知點收科。



唔係講笑，財委會有大把項目排住隊審議，古洞北發展、橫洲發展、廚餘回收中心等燙手山芋唔在講，最令人焦急嘅係四項公立醫院擴建或重建工程或被拖垮，病人受害呢筆帳都唔知點計。最近社會就公院爆煲問題爭論不休，難得港府呢個孤寒財主肯泵水改善醫院設施，病人組織已開聲要求政客高抬貴手，加上建造業工人手停口停，所謂救人如救火，斷人衣食猶如殺人父母，反對派一味阻住地球轉，唔通唔怕遭天譴乎？



不過同反對派講因果報應都係嘥氣，事關佢哋只為金主及外部勢力服務，《逃犯條例》關乎反中亂港集團嘅生死存亡，佢哋唔同政府死過至奇。到咗咁嘅地步，人多勢眾嘅建制派係咪好應該做番齣好戲，咪畀反對派奸計得逞呀？可惜吖，咪睇建制派由朝到晚狂轟反對派，一時話要再修改議事規則，一時又話要加開會議應付，其實做戲咁做，有人提議將《逃犯條例》修訂草案繞過相關法案委員會，直上大會表決一招了，建制派居然耍手擰頭，唔係話咁做不可取，就係話唔想議會淪為橡皮圖章喎，乜都係佢哋講晒。



所以話，一個巴掌拍不響，反對派逢中央必反、逢港府必反，固然討厭至極，但建制派前怕狼後怕虎，一樣咁不堪。最好笑係，反對派動輒指摘建制派人多蝦人少係「多數暴力」，事實恰好相反，反對派一小撮人足以玩死香港，建制派係「多數無能」至啱。計功夫茶話齋，既然雙方各有各衰、各有各廢，垃圾會成事不足敗事有餘，淪為本港最大亂象之源，倒不如將成個立法機關DQ，冇眼屎乾淨盲吖！