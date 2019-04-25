神州觀察：三座大山難推倒　神州悲情何時了

四川米易縣一名楊姓母親日前因生活壓力太重，帶着三個年幼兒子跳河自殺，最終溺亡。盛世中國，卻一再上演人倫悲劇，不得不令人悲嘆。



據官方通報，該名楊姓女子留下遺書，提到自己的三名孩子體弱多病，經常要到醫院治療，但丈夫因為要跑運輸，只剩她一人照顧三個孩子，長期休息不好，精神壓力大，感到生活迷茫，所以選擇輕生。所謂「虎毒不食子」，如果不是三個患病的孩子令其心力交瘁，如果不是有天大苦難和辛酸，很難想像一個母親會如此狠心。



事實上，「看不起病」已成為目前內地民眾最大的痛處之一，也是無數底層家庭無法承受之重。對於一個家庭來說，其中一個成員大病，無疑就是一次毀滅性的經濟災難，一人生病拖垮全家。早前有報道指，中國農村有四至六成人口看不起病或因病致貧。近年來，因無錢治病而造成的自殺悲劇時有發生，例如去年重慶一位父親因無錢醫治患癌症的兒子，將七歲兒子從天橋上扔下慘死；山東濟南一對患病母女因不堪醫療費負擔重，跳進黃河雙雙溺亡。



當下中國，達官貴人揮金如土，極盡奢華，而窮人卻背負教育、醫療、住房新三座大山，度日如年，因貧困而輕生事件也頻頻曝光，最典型的莫過於甘肅貧困農婦楊改蘭殺死四個親生孩子後服毒自殺，事後她的丈夫也服毒身亡。而她本來可享受扶貧救濟，但名額卻被村官分給村書記的親友。



宗宗慘劇凸顯社會對弱勢群體的漠視，地方政府無膊頭無擔當，官員麻木不仁，甚至是冷血。如果基層政府能夠對這些絕望的家庭送上一點點的溫暖，哪怕只是口頭關心，或許都有可能阻止悲劇。只可惜，放眼神州，地方官員關心的永遠只有富人，只知道貪圖享樂，哪知民間疾苦。



其實，內地百姓看不起病，並非政府無力負擔公共醫療，而是錢花得不是地方。當局可以大花筒隨意動用數百億美元對外援助交朋友，也可以浪費數千億元搞形象工程，公款消費更是天文數字，但就是不願意為百姓提供醫療保障，就是不願意解決窮孩子上學難問題，就是不願意理順房價讓百姓有安居之所。如何推倒壓在百姓頭上的新三座大山，至今依然是一項不可能的任務。



當然，中國經濟持續發展，人民生活不斷改善，當局亦不遺餘力改善民生，這點不容質疑，但以時下最緊迫的二○二○年全面脫貧工作來說，目標不可謂不宏偉，決心不可謂不堅定，力度不可謂不大，但效果卻不盡人意。不僅形象工程、數字扶貧等醜聞頻出，一些官員更上下其手，中飽私囊，扶貧淪扶貪，最終究竟扶貧效果如何，可能只是一堆數字。



