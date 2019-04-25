功夫茶：垃圾徵費冇細節　垃圾官僚冇靈魂

讀者諸君，有人嘅地方就有垃圾，有垃圾就必須處理，偏偏港府獨沽一味寓禁於徵，既冇減廢配套，又冇焚化設施配合，堆填區仲要就快滿瀉，打算於明年底推行嘅垃圾徵費計劃有冇好結果，心照喇。



即係咁，垃圾徵費大大話話講咗十幾年，上屆政府實牙實齒話必定推行，拖到今屆以為有啲眉目，點知都係唔清唔楚。嗱，港府至今只係公布按袋及按量收費，市民日後必須購買指定垃圾袋，違者罰款千五，但如何監管及執法，語焉不詳。物管業界、清潔公司、業主立案法團對執法細節一無所知，紛紛表示憂慮，唔係杞人憂天㗎。



又難怪嘅，正如物管業界話齋，執法並非其職能，日後若同住客發生爭拗，恐變成「磨心」；法團就最擔心未來清潔費大增，連帶管理費都一味勁加。唔係講笑，已有清潔公司趁住最近更新合約，同大廈管理公司講明將來會「因應法例改變而額外收費」，業主荷包唔傷就假。



舉個例吖，大型屋苑每幢大廈每層共用一個二十公升、價值二元二角嘅垃圾袋，樓高三十層嘅大廈一日就需花費六十六蚊，如果屋苑有幾十幢大廈，每月隨時十多萬元埋單，仲未計商場、會所呢啲公家地方使用垃圾袋條數，業主難以監察，小數怕長計，會唔會被濫收費用，邊個講得埋呀。



最好笑係，港府至今都未有主動召開簡介會為業主解惑，冇法團嘅舊樓就更加好似孤兒仔咁理都冇人理，有冇再離譜啲吖。清潔業界話只能見招拆招，鬧爆政府淨係識廢噏理論，完全冇諗過實際點樣執行，真係冇鬧錯㗎。你知喇，港府搞環保嘅往績實在唔見得人，淨係「四電一腦」徵費計劃咋，因為配套嚴重不足，搞到倒瀉籮蟹。咪畀功夫茶批中，垃圾徵費都係一樣，減唔到廢不特止，仲分分鐘搞到周街垃圾添。



諗都諗到喇，垃圾唔會憑空消失，就算點樣徵費，一樣要搵方法處理，港府源頭減廢光說不練，所謂嘅回收配套，至今仍然停留喺三色回收桶嘅原始階段，講咗N年嘅廚餘回收中心十畫未有一撇，連撥款一關都未過，話垃圾徵費全無配套都冇誇張。環境局局長黃錦星一味吹噓徵費萬能，收完錢就關人個關，呢啲廢官真係好做。



當然，垃圾徵費大計係咪推行得成言之尚早，事關今明兩年都係選舉年，連建制派都唔肯幫當局開快車，趕喺現屆立法會會期內完成立法，拖多兩拖，隨時拖到林鄭落台都未搞掂。不過都慣晒咯，港府辦事不嬲拖拉，冇神經冇靈魂，垃圾圍城喎，乜高官真係關心嘅咩？



