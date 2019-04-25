產評：美元資產紛轉強　香港經濟更閉翳

在美企業績理想以及經濟數據向好支持下，近期美元及美股走勢均轉強。由於美國總統特朗普正積極籌備明年競選連任，料將繼續設法催谷經濟以爭取選票。一旦美元漲勢持續，港元與美元掛鈎，意味香港的零售、服務、出口，以至整體經濟，將要面臨更大的挑戰！



隔晚美股標普指數和納斯達克指數均創出收市紀錄新高。據統計，標指企業中，已有近八成股份首季業績超出市場預期。由於企業盈利良好，市場憧憬美國經濟已成功避過衰退，加上中美有望於五月達成貿易談判協議，以及最近聯儲局「鴿聲鴿氣」，都利好美股表現。



近日來，在美國取消進口伊朗石油豁免之下，國際油價回升，惟以目前美國的就業和企業景氣狀況來看，有能力承擔高一點的油價，加上美國已是全球的主要石油供應國，油價看漲，美國能源業將受益不淺。



無疑，美企業績及經濟數據向好，引發資金流入美股，加上歐洲數據顯示經濟疲軟，以及伊朗揚言要報復美國，引發避險需求上升，皆利好美元指數走勢，並創下22個月以來新高。本周五，美國將公布首季經濟增長(GDP)數據。觀乎近日公布的三月份美國新屋銷售創16個月新高，若首季GDP報佳音，聯儲局年內加息一次的可能性會增加，將為本輪美元升勢添油撥火。



美元持續轉強的話，港元與美元掛鈎，香港經濟將面對多個問題，包括出口疲弱、旅遊業吸引力下降、樓市泡沫加劇等。難怪最近多家投資銀行相繼上調香港樓市評級，認為調整較預期早完成，今年樓價繼續看漲。香港貨品出口競爭力下降，貿易和物流企業當災；而港元偏強下，外地遊客來港消費意欲減，亦會對旅遊及酒店行業帶來負面影響。



至於零售業影響是好壞參半，一方面外地旅客減少，影響市道，但另一方面，進口貨品成本相對下降，支持本地消費，亦可吸引更多內地遊客來港購物。不過，樓價持續飆升將抵銷正面影響，更令市民生活成本百上加斤，成為中小企業的催命符，香港就業市場的潛在挑戰實不容低估。



當前中美對貨幣政策的取態，無疑是偏向利好資產價格表現。只是，全球兩大經濟體依靠貨幣政策和財政政策來扭曲周期運行的把戲，終歸是有極限的。港人不能沒有危機感，而港府的責任，是設法守好金融系統風險管控的底線，並加快改革土地政策，強化經濟競爭力，免得他日環球金融市場刮起颶風，經濟不堪一擊！



