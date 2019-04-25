正論：試看今日之香港　竟是誰家之天下

昨日天氣晴朗，藍天白雲，但卻是香港司法史上最黑暗的一天，一國兩制恥辱的一天，也是香港市民非常沮喪的一天。九名佔中搞手獲法庭輕判，與七警案的速判重判形成鮮明對比，激起全城憤怒，亦再次印證「愛國愛港很倒楣，反中亂港最幸福」仍然是特區的主旋律。



「九男女」早前被判「煽惑」等罪名成立，不少市民慶祝「遲來的正義」，更有人樂觀地認為這是「法治的勝利，香港人的勝利」。可惜，香港人太善良、太天真，高興得太早了，昨日法庭作出宣判，「佔中三丑」的戴耀廷、陳健民及朱耀明僅被判十六個月，其中朱耀明更獲緩刑兩年；李永達判監八個月，緩刑兩年；邵家臻判監八個月；黃浩銘判監八個月；鍾耀華判監八個月，緩刑兩年；張秀賢判二百小時社服令。至於陳淑莊，則因患病而押後宣判。九名被告，僅四個人即時入獄服刑，另外五人則逍遙法外。



香港人不會忘記為期七十九天的佔中浩劫，不僅打擊香港經濟，損害香港形象，撕裂香港社會，更是法治大災難，堪稱香港由治入亂的分水嶺，更打開了潘朵拉盒子，放出「港獨」這隻魔鬼。從佔中的危害性來看，法庭沒有理由不重判搞手，以儆效尤，結果卻令人大失所望，難怪判決一出，全城嘩然，坐在家中看電視直播的市民固然氣結於胸，港鐵車廂裏的乘客也對九名被告罵聲不絕，更不滿法庭判刑過輕。正如有人指出，判決結果起不到阻嚇效果，反而發出錯誤訊息，搞事者將更加有恃無恐，部分被告因年輕獲緩刑或判社服令，也會令年輕人誤以為毋須為犯案負責，變相鼓勵其參與大型違法社運。



可見今次判決不是「法治的勝利，香港的勝利」，而是法治淪喪、黑白顛倒的標誌，反中亂港勢力奔走相告，彈冠相慶，愛國愛港者只有深深的無奈，無盡的悲哀，至於佔中期間因維護秩序而判監的「七警」及前警司朱經緯，更是悲憤莫名，無語問蒼天。人們無法理解的是，七警因受挑釁而「暗角打人」是不對，但難道比策動佔中更嚴重嗎？否則何以解釋七警被判囚兩年，而發射佔中「核彈」、號召支持者「去飲」的戴耀廷僅判十六個月，部分搞手更獲豁免坐監？法庭的判決凸顯「執法有罪，違法可赦」，今後若再次發生類似佔中的大型騷亂，還能指望紀律部隊有法必依，維護社會安寧嗎？



法律面前，建制派同反對派不平等，即使違法者之間也不平等。君不見，梁天琦被判囚六年，更有人被判囚七年。追本溯源，沒有佔中，這些年輕人就不會走出校園而走上街頭；不是受「違法達義」的洗腦，他們不會參與暴力行動。如今，「煽惑他人」者被輕縱，被「煽惑」的卻被重囚，請問理據何在，公義何存！



而作為佔中禍首的壹傳媒黎智英至今逍遙法外，更是對香港法治的莫大諷刺。事實上，被反對派美化為「雨傘革命」的佔中，是香港版「顏色革命」，有組織有計劃及有外部勢力介入，可謂鬼影幢幢，而黎智英扮演了至關重要的角色，他既是佔中最大金主，又親自去台灣向台獨人士取經，壹傳媒則是佔中最大輿論平台。佔中期間，黎智英更是赤膊上陣，充當前線總指揮，佔中落幕之日，一眾反對派政客將黎智英圍在核心，阻止他被警方拘捕，這一幅「群丑拱衞」圖十分經典，顯示其佔中總舵主的地位。有道是，打蛇七寸，擒賊擒王，只有將罪魁禍首繩之以法，才能彰顯公義，但佔中過去四年多，律政司拒不檢控黎智英，令其得以繼續呼朋邀友，陰謀策劃於密室，搞風搞雨，致使香港永無寧日。



更令人無法接受的是，今次「九男女」既是被判刑的第一批佔中搞手，亦可能是最後一批，佔中大案將不了了之。日前有消息指出，警方早已將另外三十九名搞手的搜證材料呈交律政司，但律政司一直將之束之高閣，起訴的機會「甚微」，這意味着黎智英又獲放生。本來，人們對傳言還將信將疑，惟從今次法庭判決觀之，這很可能就是港府的最後決定。退一萬步說，就算律政司最終勉為其難起訴，判決結果很可能是緩刑及判社會服務令，黎智英當年預言式的「不怕判監，就怕洗廁所」，很可能一語成真。



為甚麼律政司總是對黎智英網開一面，原因其實很簡單，黎智英獲外部勢力撐腰，他也一直炫耀同美國政客的關係，其主要助手則是具美國軍方情報背景的洋人，港府崇洋畏洋，老虎屁股不敢摸，連漢奸走狗的尾巴也不敢碰，從律政司以「證據不足」放棄起訴黑金案，到遲遲不處理黎智英涉刑事恐嚇東方記者一案，足證律政司充當其保護傘。不可不知，律政司司長鄭若驊因捲入僭建案而授人以柄，為了自保，不排除以犧牲法治為代價，與反對派達成枱底交易，鄭若驊自我特赦，同涉僭建的鄭若驊丈夫潘樂陶前天被法庭輕罰兩萬元了事，而昨日佔中搞手也獲輕判，顯然不是巧合那麼簡單。



客觀而言，庇奸護淫並非律政司自把自為，而是回歸以來歷屆港府的既定政策，只是到了今屆林鄭月娥政府，在包庇反對派方面已不加掩飾，她剛上台就提出「大和解」政策，更不避嫌疑出席反對派黨慶，並捐款三萬元，交納「投名狀」，如果說鄭若驊領導的律政司放生佔中禍首是執行大和解政策，那麼司法機構心靈感應，作出配合，其實不足為奇。



試看今日之域中，竟是誰家之天下！反中亂港勢力既有外部勢力撐腰，又有港英餘孽包庇，更有律政司提供保護傘，能不幸福嗎？愛國愛港力量平時無人理睬，關鍵時刻衝鋒在前不僅孤立無援，更可能被犧牲，只能哀嘆倒楣再倒楣。回歸二十多年來，發展壯大的到底是愛國愛港力量還是反中亂港集團，一國兩制是否變形走樣，今次的司法判決結果就是最好的答案。



