世界視線：公投修憲延任　西西長治埃及

埃及在過去一星期經歷了兩宗憲制大事，包括國會通過修憲，並且獲得超過公投八成支持，令現任總統西西的任期獲得延長，可望管治國家到二○三○年，被稱為「新法老王」。國會還通過憲法其他修訂，令軍方影響力擴大，也令西西擁有更大的司法控制權。西西在去年贏得大選連任總統，過程中有七名候選人退選或被取消資格，故此選舉結果備受質疑。往後十多年埃國將繼續由這個極具爭議性的軍事強人統領，國內外反應是充滿憂慮。



西西是由埃及首位民選總統穆爾西一手提拔，晉升為軍事領袖，但在一三年發動政變推翻穆氏，翌年當選總統，並鐵腕鎮壓穆氏所屬的「穆斯林兄弟會」導致逾千死數千傷，是埃及近代史上最血腥的內亂。國家民主進程受挫，反對聲音遭到鎮壓，嚇走了很多外商，經濟受到重挫。西西為了鞏固政權，樹立威望，一四年下令擴建蘇彝士運河，原本需要三年才可完成，結果一年內便啟用，充分展示強勢領導作風。不過專家指世界航運日走下坡，蘇彝士運河以東的西奈半島又是恐襲黑點，影響投資意欲，擴建運河成效存疑。無論如何，埃及近年在推行經濟改革確實出了不小力度，國際對其成果暫時仍是觀望態度。



西西在國際政治層面亦是惹火人物，當年政變奪位過程中得到沙特阿拉伯等海灣國家相助，更獲數百億美元包括石油利益等資助，但西氏上任後沒有支援沙特推翻敍利亞總統阿薩德，反而在聯合國安理會關於阿勒頗停火的決議中倒戈，激怒沙特取消對埃國的石油供應。西西更派出軍事人員參與敍利亞戰事，力挺阿薩德政權，令中東局勢變得更波譎雲詭。



美國總統特朗普上任後，對西西的態度明顯比上任奧巴馬友善，曾考慮恢復對埃及的援助，更稱讚西氏為「偉大的總統」，然而西氏要向俄羅斯採購軍備，隨時令美埃關係又陷入僵局。要在美俄兩大國之間左右逢源，「埃及新法老」是在玩走鋼線的魔法。埃國現時人權狀況被指倒退到「舊法老王」穆巴拉克的年代，加上軍方干政，看不到政治改革的未來。



