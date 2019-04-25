烏克蘭的轉變，將會影響整個國際大局。轉變的動力是烏克蘭人民久困思變。烏國獨立以來，經濟是每況愈下，四十多年前我訪問基輔時，其生活條件可比英國，安定和有適度的富裕；而今天普遍工資只是每月三、四百美元，以東歐大國來說，落後成最貧窮之列。而東部地區的戰爭持續，國防開支龐大卻存在廣泛的貪腐。挑戰俄羅斯的結果，是原來的廉價俄羅斯天然氣供應失掉，換成從西歐高價買俄羅斯天然氣的間接進口，加重國內經濟困難。



連任失敗的總統波羅申科一心投靠美國和北約，但西歐已不想讓烏克蘭的政治危機再惡化，只有美國在鼓動對抗俄羅斯，卻分文不付，反而要烏國購買美國轉售的武器。不解決與俄羅斯的對抗，不解決東部戰爭，烏克蘭是沒法從現時的困境中脫拔出來。



今次總統選舉的結果，顯示烏克蘭人民思變求變。



烏克蘭願變，俄羅斯也願意合作，在西歐維護之下，美國不可能再來顏色革命。於是，變與否決定於新政府怎樣整合社會與政治求變的勢力來推動轉變。



關鍵因素是俄羅斯。依照「明斯克協議」，俄羅斯可以推動談判，讓東部分裂的兩個州以高度自治聯邦體制回歸烏克蘭。至少首先停戰，消除衝突，便可以逐步談判。俄羅斯亦可以支持新政府，談判解決烏克蘭積欠的天然氣費用，和重啟俄羅斯天然氣與石油以友情價格出口烏克蘭，即時紓解烏國經濟的壓力。這兩項措施是俄羅斯在烏克蘭大選前已經提出，只要新政府同時友善回報，當可很快落實。



在歐美資金卻步、國際貨幣基金組織及西歐的軟貸款以政治因素扣壓不給之下，烏克蘭經濟要復甦，便只能依靠中國。中國以「一帶一路」名義在當地已有不少基礎建設投資，不帶任何政治要挾。中烏農業貿易也在大力發展，中國企業更着力把當地大宗農產品轉銷中東、西亞，並以此來改造烏克蘭的出口港口和設施。烏國新政府的經濟振興希望便只能寄託在中國身上。中俄以政經分工實在便是烏克蘭復興的希望與條件。



烏克蘭穩定，不加進北約，美國借之威脅俄羅斯的企圖便會落空。烏克蘭的軍工、科技與農業均有極強的優勢，烏國穩定，單以市場因素驅動，沒法不靠攏中俄。



從軍工技術來看，烏克蘭對中國比對俄國、以色列更重要，且經濟上可藉烏國開發黑海周邊市場，北上波羅的海，西抗親美的波蘭，以及借用烏克蘭與歐盟的自由貿易關係，支援中國在東南歐16+1的發展戰略。烏克蘭政治轉變，對中國是一大機會！