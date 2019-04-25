日前翻閱香港出版、已停刊多年的《文學研究》雜誌，見有古劍《蘇雪林的寂寞書簡》一文。蘇雪林是中共得天下後跑到台灣的學者和作家，一九九九年去世。這位老作家自稱大半生反魯迅、反共產黨。



不過，蔣經國病逝、台灣變天的一九八八年，蘇雪林給古劍的信中，經常在談「生活和文學」問題時，會忽然筆鋒一轉，大罵搞「台獨」的民進黨。一九八八年五月十日的信中說：「近來台灣被民進黨鬧得一團糟，政府因已行憲無人取締，而且各界各階層都潛伏有他們的人，動輒鼓動罷工，雞農、果農、菜農等都遊行請願過，鐵路大罷工，幾陷全台於癱瘓。學潮也將不斷發生。他們所辦報刊公然攻擊國府，比大陸未淪陷前共匪所為更猖獗。共匪鬧了好幾年才把國府鬧垮，他們用不到一年便可以。時代進步，胡鬧也進步了。我日夕憂煩，健康大受影響。」



一九八九年三月二十六日的信說：「民進奸黨搗亂一年多，恨得我牙癢癢。我健康之退化也由一年來憂憤有關。」一九九一年二月八日信中說：「台灣自蔣經國總統逝世，除戒嚴令，開放言論，台獨及與之沆瀣一氣之民進黨即大肆活動，率眾遊行，焚燒國旗之暴行層見疊出，國幾不國。」一九九三年九月十四日信中說：「至於台獨就是現任民進黨，因大陸揚言，台獨一旦得志，她即出兵犯台，後必將台獨殺個乾淨。他們共黨武力勝台灣百倍，一旦來犯，我們軍隊必毫無鬥志，束手投降。」



蘇雪林老太太再怎麼仇共、反共，也容不下搞台獨的民進黨，認為他們的禍害、搗亂、胡鬧且甚於共產黨。老太太還洞若觀火的預測，「台獨」一旦得志，中共必出兵犯台，將「台獨」殺個乾淨。而中共武力勝台百倍，台灣的軍隊必毫無鬥志，束手投降。老太太病逝不到一年，民進黨、陳水扁大選獲勝，台灣變天。



只是「台獨」尚不能「一旦得志」，此因粉碎台獨、「殺個乾淨」的威脅令民進黨不敢輕舉妄動。真的開戰，台灣的軍隊是否「毫無鬥志，束手投降」，誰也沒底，而蘇貞昌的揮舞掃把戰鬥到底更是得啖笑也。