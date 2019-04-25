烏克蘭變天，毫無從政經驗的喜劇演員熱倫斯基在大選中「碾壓」爭取連任的總統波羅申科，這個結果既在意料之外，也在意料之中。一位政治素人以大比數擊敗現任總統，無疑令人大跌眼鏡，但稍為分析就不難理解，這正是烏克蘭人不滿現狀、另尋出路的選擇。



烏克蘭擁有各種優越條件，工農業基礎雄厚，重工業特別發達，不僅曾有「歐洲糧倉」之稱，而且曾是蘇聯時代最富裕的加盟共和國。可惜好景不常，自從一四年爆發顏色革命後，一切完全改變，如今的烏克蘭政局動盪，經濟低迷，已淪為歐洲最貧窮國家，加上官場腐敗，財閥壟斷，更是令烏克蘭民眾忍無可忍。



尤其不堪的是，隨着烏克蘭全面向西方靠攏，與俄羅斯的關係急劇惡化，導致孤立無援，連天然氣供應也成問題。基輔當局原以為充當反俄先鋒，可以得到西方物質支援，沒想到西方國家口惠實不至，美國總統特朗普上台後奉行「美國優先」政策，更是對烏克蘭不屑一顧。結果，烏克蘭既失意於西方國家，又得罪了強鄰俄羅斯，更因此丟失了克里米亞。難為西方還將烏克蘭稱為前蘇聯加盟共和國中的「民主樣辦」、「最自由的國度」，可謂莫大諷刺。



這再次證明一個事實，西方民主不靠譜，西方國家更是靠不住。想當初，許多烏克蘭人對顏色革命充滿幻想，以為經此一役便可以得到西方認可，成為自由世界一員，實現繁榮穩定。詎料事與願違，顏色革命就像打開潘朵拉盒子一樣，釋放出無數政治病毒，政黨惡鬥、族群撕裂、社會分化、貧富懸殊，各種矛盾日益尖銳，將烏克蘭一步步拖入深淵。



烏克蘭的厄運，正是曾爆發顏色革命國家的共同遭遇。美國先後在十幾個國家發動顏色革命，非但沒有為這些國家帶來和平與繁榮，反而造成動盪與貧窮。那些將西方民主吹得天花亂墜的人，該是清醒的時候了。