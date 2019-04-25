首批佔中搞手「九男女」昨日宣判，判刑輕重自有公論，值得一提的是判刑前各被告為博同情而扮出的可憐相，有說年老體弱，有說犯事時未滿二十一歲，有說眼疾發作，有人更因為體檢發現大腦有疾需動手術而推遲宣判，總之求情藉口五花八門，應有盡有。



回想佔中之初，搞手們宣稱「違法達義」，端的慷慨激昂，大有「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還」的況味。何謂「義」？本意就是「殺身成仁」、「捨生取義」，而佔中搞手亦強調「無畏無懼」，更有所謂「佔中十死士」之說。到頭來，法庭尚未判刑，這班人就嚇尿了。下次求情時，若有人自稱患性病或者神經病也不足為奇，總之，只要不判監坐牢，不讓自己的「人生變得更精彩」，他們甚麼都做得出，「無畏無懼」云乎哉！



其中被告之一的邵家臻，因為頭頂「佔中十死士」之一的光環，由一個名不見經傳的社工搖身成為尊貴議員，判刑前，他坦言捨不得這份月薪十萬元的好工，更捨不下同居女友的溫柔，請求法官大人只判其社服令，以讓其繼續議員生涯「服務市民」，也不要丟下女友一個人孤零零的。佔中死士？未見到，見到的是一個又一個懦夫。



觀乎佔中搞手的可憐相，只能令人發噱。這班人非但曲解「違法達義」，也侮辱了「雨傘革命」。革命者，改朝換代也，變天也，歷史上的革命沒有不斷頭流血的，且不說「戊戌六君子」之一的譚嗣同慷慨就義，留下「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」的絕命詩；也不說台灣由威權走向民主，經過了無數人的坐牢抗爭，更有人自焚而死；就拿反中亂港勢力最恨之入骨的中共政權來說，那是拿幾百萬人的頭顱換來的，單是毛澤東一家就有五人獻出生命。



既貪生怕死又想搞顏色革命，這根本是白日做夢，佔中失敗可說一早已寫在牆上。