律政司司長鄭若驊與丈夫潘樂陶名下兩間獨立屋同涉僭建醜聞，潘樂陶被檢控，但鄭若驊獲律政司特赦，荒謬絕倫、詭異離奇之處，真是令人大開眼界，而香港法治的淪落，不但是人謀不臧，簡直就是人禍！潘樂陶是億萬富翁，區區二萬元罰款，一頓吃得豪一點的晚餐而已。但是一位執紙皮的長者，不幸遭食環署發一張「阻街」告票，足以「傾家蕩產」。執童子之手而問之，相信他都會告訴你這個社會沒有公義！



潘樂陶名下屯門物業僭建水池及排水系統，違反建築物條例，法院日前裁定罪成，輕判罰款二萬元。這樣的判決當然不是彰顯公義，而是進一步助長僭建歪風，獨立屋、豪宅的僭建成本如此之低，不要說沒有阻嚇作用，那簡直是僭建的誘因。君不見此間的富豪巨賈、政治權貴、社會名人，許多都視《建築物條例》如無物，大宅有僭建稀鬆平常，被揭發後更是臉無愧色。行政會議成員、立法會議員曾被揭發所持物業有僭建的名單真是「水蛇春咁長」；一位住山頂豪宅的名嘴，平日擺出一副伸張正義的樣相，他的僭建官司卻是纏訟多時。



或許有人會抬槓，提醒筆者：二○一二年特首爭奪戰，唐英年就是栽在大宅僭建醜聞上，可見是要付出代價的。然而，那是政治惡鬥，對手搞負面選舉文宣，揭發唐英年大宅有僭建，君不見有社運人士「被動員」連夜到唐府抗議，記者空群出動採訪嗎？弔詭的是，梁振英當選特首後亦被揭發大宅有僭建，他卻厚顏無恥，在立法會回應議員問題時，睜着眼睛說瞎話。特首私人大宅有僭建，屋宇署敢告嗎？律政司敢告嗎？



鄭若驊的僭建案特別惡劣，她名下屯門海詩別墅四號獨立屋（潘樂陶那座是三號，兩屋打通）同被揭發多處包括地庫僭建，獲律政司放生。但是，當年向銀行申請按揭貸款所提供的資料是否涉及虛假文件及詐騙，仍是未解之謎。特首林鄭月娥冒天下之大不韙，姑息養奸，包庇鄭若驊，執法部門對是否調查涉嫌以假文書行騙至今仍未表態。



更加不堪的是，身為律政司司長，知法犯法。也許很多人不知道，鄭若驊熟悉《建築物條例》，她其中一本英文著作為《HONG KONG LAW LIBRARY：CONSTRUCTION LAW AND PRACTICE IN HONG KONG》。她會對大宅有僭建物不知不覺嗎？鄭若驊及其夫婿對甚麼是僭建比任何人都更清楚，僭建醜聞被揭發後，她竟以「工作繁忙，未曾留意」為由推卸責任，大話連篇，誠信破產。鄭除了知法犯法，不告梁振英、放生黎智英更是徇私枉法的極致。香港有這樣的律政司司長，法治蕩然公義不彰，又豈是偶然！