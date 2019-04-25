司法包庇反中亂港集團早就不是新聞，佔中九男女雖被判罪成，但一日未正式宣布刑期，一日都不能視之為法律彰顯了公義。刑期昨日宣判，果不其然，九男女之中只有四人需即時服刑，刑期長者十六個月，短者八個月，其餘人等不是緩刑就是社服令，與不用受罰沒有分別，陳淑莊更因病押後判刑，分分鐘走甩。至此，香港法治是個大笑話可謂殆無疑問。



當局起訴九男女的煽惑公眾妨擾等罪名，最高可被判監禁七年，但作為始作俑者的戴妖、陳健民、朱耀明到頭來僅被判刑十六個月，朱更獲緩刑，令人嘩然，道理何在？佔中長達七十九日，破壞法治撕裂社會，更散播違法達義歪理，衍生鳩嗚、光復、旺暴等鬧劇，猶如打開潘朵拉的魔盒，香港無日安寧。當梁天琦都被重囚六年，其他受煽惑的年輕人遭數以年計的判刑，佔中三丑頂多都是坐十六個月，法律還有公平可言？



想當日，三丑昂然宣布佔中開始、李永達等人手持大聲公呼籲年輕人加入，這些人搞風搞雨的時候是多麼的威風，現在一個二個龜縮走數，不是推說年老，就是說自己對群眾影響有限，邵家臻甚至連糖尿眼都拿來說事，與當日逞英雄的模樣判若兩人，夠膽做不夠膽認，世上恐怕再也找不到比這九件垃圾更虛偽無恥的人了。更荒謬的是，戴妖要求法庭別判朱入獄，法庭又真的聽其指揮，說當中沒有古怪，三歲小孩也不信。



年老固然不用坐牢，年輕又不用坐牢，張秀賢用年輕做求情理由竟獲接納，但再年輕都已經是大學生了，懂得作反溝女了，旺暴案連自閉症被告都要入獄，年輕豈是放生的藉口？法庭如此仁慈，不是懲罰，是姑息養奸。



反觀七警遭重囚兩年，前警司朱經緯也要入獄三個月，執法比犯法判刑更重，不僅冤枉，簡直心寒。香港法治已死，回歸後已然，佔中不過拿掉最後那塊遮羞布而已。