美國合縱連橫，全面圍堵中資企業華為集團，但華為創辦人任正非早前接受訪問，說華盛頓此舉反倒是替華為作免費宣傳，大大提高了旗下產品的知名度。



美利堅連番喊打喊殺，但華為最新公布的業績，首季銷售增長高達百分之三十九。近年智能電話的出貨量正在放緩，獨獨華為異軍突起，一定程度上確是拜美國的間接宣傳所賜。



以往流傳這樣一個有趣故事，某作家寫好一本書，想不出其他的促銷手法，決定寄一冊與美國總統，請對方為該書提意見。總統禮貌上回覆一句「寫得不錯」，作者馬上對外宣傳，說這是一本總統認為不錯的書，由是大賣。



不久，該作者又寫好一本新著，故技重施，寄去請總統提意見。總統對這位作者上次借自己的評語作宣傳大為光火，今趟決定不再被其利用，所以回信說「這是一本寫得很差的書」。作者立即在新書宣傳上寫下「這是一本總統認為很差的書」，到頭來，新書的銷量比上一本更火。



華盛頓竭盡心力要抹黑華為，就等於告訴世人，這是一家連美國總統都畏如蛇蠍的公司，由是讓很多人心生好奇，究竟華為有甚麼袖裏乾坤？結果，反而紛紛成了它的顧客。華為這家公司愈來愈懂經營之道，巧妙地將來自美國的阻力轉為助力。它最新推出的摺疊螢幕手機，又一舉將定價提到全球手機中的最高水平。將來這款手機是否好賣已不重要，最重要是從此便擺脫了華為比美國蘋果手機價廉的形象，將整個品牌價值向上提升了。華為可以出產全球最昂貴的手機，消費者就會覺得這家公司所出的一定是好產品，這就是經濟學上以價判質的道理。



除華為外，還有兩個內地品牌的手機將於兩個月內推出摺疊螢幕，而蘋果至今仍未完全掌握到這種技術，看來中美兩國的實力正在逆轉。