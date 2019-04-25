律政司司長鄭若驊夫婦的僭建風波，最終司長鄭若驊獲放生，其丈夫潘樂陶僭建罪成罰款兩萬元。僭建罪成都係罰款兩萬元，當交租都未得喇，難怪惹來市民嘩然，認為司法不公，未能彰顯公義。



老朽都有同感，家陣唔係建一個細路仔養幾條孔雀魚嘅魚缸仔，而係一個長四點六五米、闊二點五米、高一點二四米嘅水池。正如裁判官指出，水池四邊裝有木板，與花園地板相似，令水池融入花園，而一旦要搬走水池，被告除了要拆去水池的木板外，亦要重鋪水池移走後露出的泥地，勢必動用大量人力物力，故相信水池在一定程度上是永久擺放，屬建築工程。



既然係建築工程，即係話水池係違法僭建，罪成都係判罰兩萬個大洋，正如有論者話齋，對一個身家豐厚、光是畀前妻贍養費就高達七億多元嘅有錢人來說，區區罰款連隔靴搔癢都算不上，遑論阻嚇。旨哉斯言！老朽雖窮，之但係幾個戶口夾埋，應該都畀得出兩萬大洋罰款，心諗：小小代價，既可以拓展「天空之城」，又可以僭建「海上樂園」，幾咁過癮！無奈老朽並非可以炫富炫貴的「僭建名人」，老朽寄居新界野村，頂多僭建路旁一塊小空地，種吓葱蒜辣椒，亦自得其樂矣！



閒話表過，言歸正傳。律政司司長鄭若驊雖獲放生，不過她曾被揭發涉嫌隱瞞銀行，在申請按揭文件中未有提及地庫範圍，有政黨去年一月報警，據云警方仍在調查，事件最終是否又係高高舉起、輕輕放下，目前或許言之尚早。老朽倒想起古人幾句話：「若賞一無功，則天下飾詐矣；罰一無罪，則天下懷疑矣。是以明德慎賞，而不肯輕之；明德慎罰，而不肯忽之。」古人深明「一物失稱，亂之端也」，是以慎於處罰，而不敢隨意執行。今律政司司長夫婦的僭建風波，能說是「明德慎罰」嗎？法庭判決是彰顯公義抑或傾向權貴，你話呢？