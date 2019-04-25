美國明年舉行總統選舉，在芸芸已宣布參加初選或有意挑戰特朗普的民主黨政客當中，仍然以前副總統拜登以及佛蒙特州參議員桑德斯民調支持度最高，被認為最大機會擊敗特朗普。然而弔詭的是，在民主黨支持者的種族日益多元化之下，拜登及桑德斯作為「白種老直男」的形象，並不是個很好的「賣點」。



民主黨參與明年大選的陣容，堪稱人數空前，更是各具特色，有第一位出櫃同志的印地安納州南本德市市長布蒂吉格，有華裔商人楊安澤，有年僅三十八歲、首位印度教徒眾議員的加伯德，背景、信仰、性取向等，應有盡有。在這種情況下，拜登和桑德斯不僅形象太「正路」，亦嫌不夠「進步」。



特朗普攻擊民主黨對手有特定的詞彙，當涉及經濟議題時，最常用的詞彙是「社會主義者」，例如紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯牽頭提出「綠色新政」，便是特氏的重點招呼對象；而當涉及種族議題，「身份政治」則經常掛在特氏嘴邊，而不幸的是，這正是民主黨目前的政治現實。



事實上，對所有有意角逐明年總統寶座的民主黨人來說，種族議題無可迴避，美國是否存在「制度歧視」、白人是否享受「種族特權」等，甚至可以說是「人人過關」的考題。前德州眾議員奧羅克對此坦承不諱；麻省參議員沃倫則表示，同樣是單親媽媽，黑人婦女面對的挑戰大得多。



說民主黨參選人種族議題上「人人過關」，並非誇張。「制度歧視」是否真的存在，本來可透過客觀數據作理性討論，惟一旦進入選舉場景，立即變得針對個人，身為這個受益者的白人，如果不義憤填膺、大聲譴責，就肯定是助紂為虐的「同謀者」。最典型的例子是，當被問到曾否經歷白人特權時，布蒂吉格答得相當技術卻如履薄冰，強調自己並不意識到特權所在，但這種「不自知」本身就是特權的一部分，「受損一方肯定比受惠一方更能感受制度不公」。



觀乎去年美國中期選舉，即可知「身份政治」對民主黨影響之深。該黨大量提名女性與少數族裔參選，參、眾兩院議員和各州州長提名的女性候選人創歷史新高；反觀共和黨候選人仍然以白人男性為主，在這種日益分化的氛圍下，候選人的政綱乃至履歷都不再重要，身份認同的標籤才是最重要。說回即將展開的民主黨總統初選，除了率先開打的艾奧瓦州及新罕布什爾州以白人為主，接下來的內華達州、南卡羅萊納州及喬治亞州等，種族均較為多元，為拜登及桑德斯的選情帶來隱憂。



然而這對民主黨來說，卻是一把雙刃劍。堅持以拜登擔綱出選，或會導致部分民主黨人失望，甚至「含淚不投票」，重演一六年希拉妮敗選的覆轍；另一方面，如果民主黨推出更「激進」的候選人，卻可能嚇跑溫和的中間白人選民，最終還是益了特朗普。



當然，最大的問題還不是「身份政治」本身，而是選上台的總統能否真的解決種族不公問題，奧巴馬的八年管治，已經提供了否定的答案。