正論：生命無分貴與賤　虐待動物須嚴懲

印度聖雄甘地說過，一個地方是否文明，從其對待動物的態度可以看出。從這個角度看，自詡文明城市的香港，其實離文明遠，與野蠻近，皆因本港虐待動物事件層出不窮，有關保護動物的法例更是嚴重過時。知恥近乎勇，港府今日會就修訂有關法例推出公眾諮詢，預計最快二○二一年完成立法，算是走出了正確的第一步。



事實上，港府從來不關心動物福祉，迄今沒有為動物設立專門的法例，而是分散於十多條法例之中，當中以《防止殘酷對待動物條例》為核心法例，而有關條例設立於一九三五年，以英國一九一一年的動物保護法例為藍本改寫而成，距今接近一個世紀，堪稱「古董」。相比之下，英國早在十多年前已修訂動物保護條例，港府卻未能與時俱進，以致法例完全落伍於形勢。香港「法治之區」徒有其名，從動物保護條例之殘缺可見一斑。



正由於法例落後，港府管治思維僵化，加上官僚麻木不仁，致使虐待動物事件愈演愈烈，心理變態者神出鬼沒，近年較為轟動的案件包括有人將銀狐帶上樓頂後擲下、致其慘死，而狗隻被毒餌所害事件更是接二連三。最令人無法接受的是，漁護署非但沒有盡職盡責照顧動物，反而成為動物的最大殺手，慘死於漁護署毒手的動物簡直不計其數，其中包括一隻來自泰國、誤上遠洋輪船來到香港的狗狗，漁護署不問情由就將其「人道毀滅」，招來全城罵聲。



保護動物的法例本已嚴重滯後，有關刑罰又欠缺阻嚇力，政府部門更以保護動物為名行殺手之實，致使動物生存環境不斷惡化。只消看看漫山遍野的流浪貓狗，而其中不少永久傷殘，欠缺照顧，就明白香港為何有「動物地獄」之惡名。政府不僅不作為，更助紂為虐，激起市民強烈反感，要求完善保護動物法例、加重罰則及設立動物警察的呼聲日益強烈，不容港府繼續麻木不仁，胡混度日。



在這種情況下，港府不得不亡羊補牢，計劃修訂法例，包括提升監禁期限至最高十年、擬永久取消違法者飼養動物資格，另立新法引入「謹慎責任」，包括須為動物提供合適飲食及生活環境等。事實上，正如虐待兒童案件多發生於家庭及親友之間，虐待動物亦多發生於照顧者身上，不少人心血來潮飼養動物，但很快就失去耐心，棄之不顧，因此當局有必要提高飼養者的門檻，早有人建議成立專門機構鑑定飼養資格，責任心不足者不得飼養，違法者永久失去資格，這第一道關守不住，就談不上防止虐待動物。



生命無分貴賤，保護動物權益與保護人權不可偏廢。問題是港府做事一向議而不決、決而不行，能否如期完成立法令人質疑，何況立法會早已淪為「垃圾會」，拉布成為常態，別看議員不分顏色皆聲稱要為不會發聲的弱勢動物發聲，說到能否做到，不妨拭目以待。



