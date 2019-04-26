功夫茶：颱風守則無料到　涼薄政府助無良

「風再起時，默默地這心不再計較與奔馳。」一年容易又風季，哥哥呢首經典金曲經久不衰，相信亦道出咗唔少打工仔嘅心底願望。



五一勞動節就快到，有工會尋日殺上政府總部示威，高呼「颱風守則冇料到，扣薪扣假冇陰功」口號，抗議勞工處制訂嘅《颱風及暴雨警告下的工作守則》如無牙老虎，形同虛設，對僱員毫無保障。該團體調查發現，近三成僱員曾經喺颱風下遲到或缺勤，結果畀僱主扣人工或扣勤工獎；另外有三成二受訪者曾被僱主安排喺颱風日返工，之後再以年假、法定假期或休息日頂替，其中又以飲食及服務行業情況最為嚴重。



正所謂有頭髮冇人想做瘌痢，返工冇人想遲到，問題係好似舊年「山竹」襲港咁，第二日港鐵全線冧偈，加上特衰政府班低能官員「樹根錯種」，搞到全城出現「一樹當道，萬車莫開」嘅奇景，返工時間全城好似走難咁，唔知嘅仲以為係拍緊災難電影。冇計喇，面對無良僱主壓迫，打工仔惟有焗住學抗清英雄袁崇煥咁「掉哪媽，頂硬上」，為咗生計攀山涉水趕返工，有乜法子唔「計較與奔馳」吖！



最離譜嘅係，林鄭口惠實不至，大講風涼話叫勞資雙方「互諒互讓」喎，實情好似同勸喻狼唔好食羊咁虛偽，好多打工仔投訴被扣薪或扣假。睇到喇，林鄭開口埋口「We connect」、「與民同行」，實際上施政傾向商家利益，「與無良僱主同行」就差唔多。官老爺助紂為虐，無良僱主自然有恃無恐，壓榨員工有幾大力得幾大力。咪畀人睇死，政府話就話會檢討颱風返工指引，但拖咗大半年都冇影，最終好可能講咗當做咗。工會要求港府立法保障打工仔，免於因天氣原因缺勤遲到而被扣薪扣假，同緣木求魚冇乜分別。



鬼咩，白天不懂夜的黑，班高官薪高糧準，做又幾十萬，唔做又幾十萬，出入有專車接送，連廁紙都由工人買，根本唔會了解打工仔返工「千軍萬馬爭過獨木橋」嘅苦況，堅離地咯喎，自然旁觀者「輕」，站着說話不腰疼。



唔怕唔識貨，最怕貨比貨，睇吓一河之隔嘅深圳，政府面對「山竹」來襲當機立斷，立即喺全市範圍實行「四停」，即係停工、停業、停市、停課，應急救援措施一應俱全。邊個以民為本，邊個冇心冇肺，大家睇到喇。



有人話深圳市政府颱風當前要求「四停」，令深圳成為「有溫度」嘅城市，而港府施政涼薄兼冇人性，就令香港淪為一個「好冷漠」嘅城市，唔通呢啲就係「一國兩制」？



