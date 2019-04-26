世界視線：無辜平民遭濫殺　侵阿美軍罪孽深

聯合國最近發表報告，稱阿富汗平民被以美國為首的聯軍以及親政府軍殺害的人數，比喪生於塔利班及其他恐怖組織襲擊的人數還要多，情況前所未有，呼籲各方更加努力保護平民。



根據聯合國阿富汗援助團在上述報告中指出，今年首三個月國際聯軍和政府軍在軍事行動過程中，共造成三百零五人喪生，大多數由空襲或地面搜索行動造成；反觀塔利班等恐怖組織，同期奪去二百二十七條平民性命。



有分析指，聯軍殺害阿富汗平民的人數有所上升，與美國總統特朗普此前擴大美國軍事力量打擊阿富汗武裝分子的權限息息相關，然而事實卻是，聯軍在阿富汗的「血債」並非自今日始。二○一二年，一名美國士兵被控槍殺十六名阿富汗平民，結果被送到科威特受審，引發阿國民眾抗議怒潮。另據美國媒體報道，○九年海豹突擊隊曾在阿富汗一條村莊殺死八名手無寸鐵的學童。更別提阿桑奇的「維基解密」公開多份五角大樓密件，顯示美軍在當地犯下的酷刑及秘密審訊等罪行。



最諷刺的是，阿富汗戰爭進行至今已經歷十八個年頭，成為美國耗時最長的對外戰爭，塔利班不僅沒有被殲滅，反而有捲土重來之勢，前不久塔利班襲擊阿富汗副總統杜斯塔姆的車隊，儘管未能命中目標，但充分顯示塔利班並未把政府放在眼裏。有報道甚至指塔利班如今在阿富汗控制或影響的地區，比○一年其政權遭推翻時還要多。如今美軍正計劃從阿富汗抽身而去，塔利班也就搖身一變，從昔日去之而後快的恐怖組織轉為和談對手，然而面對死灰復燃的塔利班組織，阿富汗平民的生命安全，有誰關心？



美軍在阿富汗「始亂終棄」，別說歷任總統的責任無從追究，即使是大兵們犯下的戰爭罪行，也只能不了了之。國際刑事法院計劃調查美國人在阿富汗的暴行，遭到華府強力抵制，結果不出所料，國際刑事法院最終還是屈服於美國的淫威之下，宣布放棄調查，再次證明「有強權，無真理」是美國對外政策的最佳寫照。



