神州觀察：刪除數據掩真相　民生安全無人理

弄虛作假、粉飾太平，可謂內地之傳統，一些政府部門為遮醜卸責不惜大耍手段，偷樑換柱，刪改數據乃家常便飯，一些官員為保頭上烏紗虛報瞞報，毫無原則底線，更置民眾安全健康於不顧。官場充斥掩耳盜鈴、自欺欺人之輩，難怪神州禍事連綿不絕。



山西運城市臨猗縣有屋苑近日被驗出自來水致癌物超標，情況已存在近十年，屋苑的供水許可證亦早已過期，當局卻一直置若罔聞；就算居民多番反映情況，負責水質檢測的當地衞計局不但不予理會，更偷偷將超標數據刪除了事，居民至今求助無門。



迫於媒體壓力，當地縣政府終表示會介入事件，責令三個月內改善問題。既然是三個月能搞定的事情，卻為何要拖足十年？水中致癌物超標嚴重，威脅到民眾的生命健康，為何一再隱瞞不報？為甚麼事情鬧大了才會正視？所以說，這就是當局一貫的處事作風，尸位素餐、麻木不仁者比比皆是，百姓在他們心中從來只是草芥。



類似事件早已數不勝數，諸如化工廠爆炸事故，哪一家不是積弊已久，隱患處處；黑心疫苗、毒食品問題層出不窮，哪一宗不是因當局監管疏失或千絲萬縷的利益交織所致；至於河道治理、環保督查等方面雖勞師動眾，大費周章，奈何仍阻止不了各種污染繼續肆虐，神州大地危機四伏，民眾安全健康長期遭荼毒，當局絕對難辭其咎。



而當局每每將事後追責當成兒戲，輕描淡寫、敷衍了事的做法亦一再為人詬病。一些官員信誓旦旦，義正詞嚴，煞有介事，其實百姓根本已經聽熟聽慣，沒人再會相信他們的花言巧語。正如今次事件，當局指相關改水工作已在協調進行，沒能知會居民是職員的工作疏失，但如何處罰尚無定論，能否解決問題更只有天曉得，怕就怕又是在玩拖字訣，只望風頭一過，一切照舊。



可以見到，當局在民生安全監察方面一直都是後知後覺，事件往往經媒體曝光，鬧到滿城風雨之後才引起重視，當局絕不會自己主動監察，問題早發現早解決。更有甚者，即使紙包不住火了，當局不是亡羊補牢，而是極盡遮掩之能事，能竄改則竄改，能瞞騙則瞞騙，從空氣污染數據到扶貧進度，再到GDP統計調查，無不存在假大空亂象，各級官員也好，政府部門也好，皆深諳此道，且樂此不疲爭相倣效。



還可以看到，每有災難事故，真實死傷數字總是一個謎，當局不是謊稱人員失蹤，就是送院之後才宣布死亡，總之盡量少報遲報，目的無非避免被問責，以及擔心民怨沸騰引發群體事件，破壞所謂的大局穩定，可見民眾死後亦得不到尊重。



