美國對中國的反應已經近乎歇斯底里，失去了理性和意志。



近來，美國迫害、驅趕中國留美學者的風潮開始，相信將會進一步蔓延。影響的不僅是來自中國的短期訪問的學者和研究人員，而更多的會是在美國工作多年的華裔，包括已獲美國國籍和綠卡居留權的。至於對來自中國的留學生，特別是理工科的研究生，也會是大幅度的排斥，拒發簽證，涉及的不會單只每年幾十萬的中國留學生，更多的是這麼多年留在美國的華裔移民。



從美國官員和部分媒體的言論，可見其中已經包含不少上世紀五十年代極右派的「非美」指控的因素。從反共到反中國政府，再到反中國企業以至反中國人，正在朝着種族主義的方向發展。今後會發展至怎樣的程度，會否出現針對華人的街頭暴動或是恐怖主義舉措，我們不僅拭目以待，更應嚴重的關注。



這樣的轉變會打擊中國內地的親美傾向。親美，一心想移民變成美國人，可是美國政府不要和驅趕，再不用甚麼民主、自由、人權，而是沒有道理、沒有邏輯、沒有證據的指控，並且粗暴執行。內地的親美人士情何以堪呢？但不堪又怎樣？



或許有些人會轉頭變為愛國，表現出政治投機的伎倆。也或許真的有人開始認識現實，浪子回頭，真心改正。但相信會有少數人仍然喪心病狂，為了變為美國人，認賊作父，出賣中國。這些變化，在今後將會一一呈現。對付背叛者，只要加強防範便可。



而最大的變化是兩個方面。



一是留美的中國學者、研究人員要回國。沒有美國的機會，他們便要在中國專心發展，中國便扭轉過往人才流失的情況，而他們在美國工作的經驗，便變成中國今後發展的一個重要因素。或許比不上上世紀五十年代回國那批精英，卻可以像以色列在九十年代蘇聯解體、猶太科學家大批移民帶來的作用，奠定以色列科技發展的重要基礎。美國的失是中國的得，美國此舉破壞近三、四十年美國吸納外國人才推動本國科技發展的機制。



二是內地再不是以到美國留學移民為尚，變成為專心在內地發展。從學者到學生這樣的轉變，正可以改變內地大學的扭曲心態、思想與制度作為。一方面大量學者回流，人才不缺；另一方面，大學不以出洋留學為目標，大學的文化、制度更可以適應國家社會的發展來作改革，社會投入的資源不會造就外國人才，削弱本地發展的機會。



粵港澳大灣區、長三角乃至內地其他地方，都可以有大量人才來投入發展。