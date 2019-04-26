律政司司長鄭若驊及其丈夫、工程界「翹楚」潘樂陶「比翼齊飛」之僭建案件，一個「自我放生」，一個「輕判罰款」，成為香港司法不公、被權貴人物任意把玩的駭人聽聞的醜劇、鬧劇。一個大律師出身，從事法律工作多年，但對司法制度和法律毫無敬畏之心的人，竟然可以出任香港律政司司長，執掌香港刑案生殺予奪大權，香港法治實已敲響了喪鐘，「一國兩制」實有被摧毀的危情。



堡壘最容易從內部攻破，法治也最容易從司法領域攻破。掌握司法大權的人只要居心有問題，不管司法體制、法律法規多麼堅固完善，法治社會多麼行之已久，皆可因幾樁案件的不公處理、屈法枉法被瞬間破壞。香港很不幸，在特首林鄭的力邀力薦之下，在中央政府不知是真糊塗還是「夾袋中無人」不得不爾的無奈之下，委任鄭若驊出任掌門人，發揮破壞作用，香港法治淪落至斯，實乃「一國兩制」走樣變形，冰凍三尺非一日之寒也。



眾所周知，鄭若驊剛粉墨登場就發生了僭建醜聞，說明這位律政司司長、大律師早就知法犯法，這樣的人怎麼配掌律政司？怎麼能維護香港法治？這個天大的問號、要命的問題，林鄭和朝廷皆置之不理，林鄭還要力挺她到底，此何故？林鄭和朝廷難道不知道法治和司法公平對香港是何等重要嗎？難道不知道律政司司長對此何等關鍵嗎？但林鄭為了自己的政治目的，朝廷為了自己的政治顏面，竟可以不把鄭若驊的問題和起到的惡劣作用當回事，任由她以司法大權和所謂「專業知識」胡作非為。



接下來就發生了種種有利於反中亂港集團、「黑金政治」人物逃脫「法網」的事情，發生了林鄭要與反對派「大和解」，不惜犧牲香港法治的事情。鄭若驊的「初試鶯啼」之僭建醜小鴨終於「孵化」出了政治「黑天鵝」也。



對於居心叵測、負有政治使命的人而言，犧牲香港法治大概不算甚麼，鄭若驊也已有「重要貢獻」。不過，犧牲香港法治從來是兩刃刀，林鄭和鄭若驊的日子也不會好過，民怨極大，遲早要受懲處。