司法不公就像魔咒一樣，使香港法治荒腔走板。佔中案拖拖拉拉，好不容易等到「九男女」判刑，本以為可以彰顯法律，伸張正義，沒想到司法機構又是高高舉起、輕輕放下。三名主要禍首戴耀廷、陳健民和朱耀明僅判監十六個月，朱更以年邁為由獲判緩刑，避過牢獄之災；其餘六名被告中也只有兩人被判即時監禁八個月，有的因案發時未滿二十一歲而獲判社會服務令，有的因「服務社會多年」而獲判緩刑，有的則因「腦瘤」而押後判刑，真可謂欲赦之罪，何患無詞。按照這種邏輯，豈不是說殺人放火也可以獲得放生？



古人說：「刑當罪則威，不當罪則侮。」罰當其罪的刑法就有威信，不當其罪的就是侮辱。明眼人都看得出，今次判決絕對是刑不當罪，是對法律的侮辱，是對正義的嘲笑。尤其是相對於執法七警一律被重判兩年監禁，司法機構明顯採取雙重標準，他們對佔中禍首實在太仁慈了，仁慈得令人難以置信，仁慈得令人百思不解。



法律面前理應人人平等，正常成年人觸犯法律，不管年邁還是年輕，不管腦有病還是眼有疾，不管服務社會多少年，都必須承擔法律責任，接受應有懲罰，這才是真正的法治精神。可惜事實並非如此，在號稱法治的香港，有些人好像有免死金牌，永遠比別人更公平，更能得到司法保護。而造成這種不公平現象的恰恰就是以維護法治為職責的司法機構，他們為反中亂港勢力充當保護傘，帶頭破壞法治，摧毀核心價值，導致香港禮崩樂壞。



更匪夷所思的是，作為佔領之亂最大黑手的漢奸黎至今逍遙法外，律政司似乎連檢控的程序也想省掉，莫非又是不了了之？難怪有人說，「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」。聽起來有點不可思議，但事實確是如此，司法機構顛三倒四，偏偏中央政府束手無策，不僅令人洩氣，而且令人心灰意冷。