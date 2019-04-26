時代不同了，憑一張嘴「爭取民主」騙吃騙喝的好日子一去不復返，這年頭，若沒有坐過幾天「專制政權」的大獄，還真不好意思說自己是民主派。問題是坐牢滋味不好受，因此最好是「淺嘗輒止」，既能入獄博取政治資本，又可輕判少受苦楚，這種「又要威又要戴頭盔」的矛盾心態，在佔中「九男女」身上表露無遺。



以被控「煽惑」罪成的老鴿李永達為例，聲稱不後悔參與佔中，但強調「僅僅」持大聲公呼籲市民參加，故其呼籲的跨越幅度實屬有限，不應為整個大型佔領行動負責。換言之，他並沒有「煽惑」他人，懇求法官從輕發落，判其非監禁式處罰。



李永達是聰明人，他沒有「坐以待囚」，而是爭取時間著書立說，早前他已寫了一本《判決前的沉思》，引用道聽途說，故作驚人語。他還計劃入獄後寫第二本書，內容是講述獄中生活及感悟，如果書中能描述洗淨八月十五「通櫃」的細節，或者遭遇「黃毛小子」黃之鋒那樣被懲教署人員「剝光豬」罰蹲的屈辱經歷，甚至被「揸鳥蛋」非禮，狠狠揭露特區監獄的黑暗及囚犯的非人道待遇，相信藉着入獄的「英雄壯舉」，加上壹淫媒的廣告、同道中人的吹捧，是有機會大賣的，賺取不菲的版稅。



不排除李永達甚至幻想憑此東山再起，再戰立法會，一雪上次參選失敗的恥辱。就算選不上，也有機會接「民主阿婆」陳老太的班（李永達敗選後為陳方安生創立的智庫打工），成為新一代「香港良心」，周遊列國唱衰中港，博取狗餅打賞。



可惜呀，可惜！可惜法官老爺太仁慈、太聽話，真的輕判他八個月刑期更緩刑兩年，不用服刑。豁免坐牢當然是好事，但第二本書怎麼寫下去？難道將書名由《冤獄蒙難記》改為《獄外逍遙記》？沒有蹲老共大獄的「光環」，不僅寫書無人看，政治生涯也玩完矣。悲哉！