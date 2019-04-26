國民黨中常會將通過總統選舉特別初選辦法，把原有「三成黨員投票七成民調」的提名制度改為「全民調」，並把高雄市市長韓國瑜納入，企圖解決初選和徵召紛紛擾擾的兩難之局。然而，國民黨可以藉此「為相同而團結」，放下爭拗，眾志成城，推舉最強的候選人，贏得大選重返執政嗎？



都說國民黨有「四個太陽」。



前總統馬英九執政八年，溫良恭儉讓其實是銀樣鑞槍頭，面對兇悍的反對黨，執政國民黨即使在立法院有過半議席，亦無法成為強勢政府；除了改善兩岸關係，其他攸關國計民生的政策更是不斷招惹民怨，二○一四年兩岸服貿協議的朝野角力，演變成為太陽花學運，國民黨在其後的「九合一」地方選舉大敗，兩年後的總統和立法院選舉更喪失了中央執政權和立法院的主導權。國民黨當時陷入一個萬劫不復之地。馬英九自以為「不沾鍋」，正氣凜然，以為凡事察察為明，事必躬親，就可以治國，這樣的人格特質和統御風格，竟然搞到國民黨丟了政權。



國民黨現任主席吳敦義早前宣示不參選的立場，令黨內其他意欲競逐大位者釋除疑慮，贏得不少掌聲。吳是選戰操盤高手，深諳因勢利導，靈活調整戰術，基於推出「國民黨最強選將」，爭取最大勝選的大前提，他先是表現出會為人氣最盛、民望最高的韓國瑜參選「解套」，說要徵召韓國瑜參加初選，然後卻是郭台銘自言得神明指引，高調宣布參選，吳敦義立即在國民黨中常會後發榮譽狀給這位「失聯」多時的黨員，並火速恢復郭台銘的黨籍，使郭可以名正言順參加初選，以「台風」遏「韓流」路人皆見，「韓粉」喧囂，強力反彈。韓國瑜的「政治權貴密室協商」何所指，不是很清楚嗎？



前立法院院長王金平一早宣布參選，對於黨內初選辦法一改再改十分不滿，「黨員投票佔三成，民調佔七成」的提名機制對王金平比較有利，他在地方的人脈黨內無人能及，宣布參選後即在「操作黨員投票」卯盡全力，如今黨中央將改採全民調並納入韓國瑜，與其他已宣布參選者一起互比民調，這位「國民黨太陽」可以準備下來了。前新北市市長朱立倫自黨中央表示打算徵召韓國瑜參加初選後，即已放慢其初選工程，並公開表示支持徵召最強者參選奪回政權。



全民調的結果，領先者非韓即郭。國民黨有韓國瑜和郭台銘兩支強棒，國民黨明年大選形勢看好，面對民進黨的蔡英文或賴清德和柯文哲，根據目前的民調，韓或郭都超越柯蔡賴。然而政治詭譎多變，加上蔡英文為保住權力，已開動政權機器全力投入選戰，國民黨重返執政也是不容樂觀！